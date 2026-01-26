KAWASAKI GAITZAREN NAZIOARTEKO EGUNA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

260 pertsonak dute Kawasaki gaixotasuna EAEn, gehienak 5 urtetik beherakoak

Gaitzak odol-hodi txiki eta ertainak hantzea eragiten du, eta haurtzaroan garatzen da nagusiki. Ez da oso ohikoa, baina larria izan daiteke; izan ere, garaiz diagnostikatzen eta tratatzen ez bada, bihotzeko ondorioak eragin ditzake.

haurtxo bat erietxean ospitaleratuta
Ospitalean dagoen haurtxo baten irudia. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kawasaki gaixotasuna duten 260 pertsona artatzen ditu egun Osakidetzak. Gaitz horrek, batez ere, 5 urtetik beherakoei eragiten die (213 kasu), eta ez da oso ohikoa, baina larria izan daiteke; izan ere, goiz diagnostikatzen eta tratatzen ez bada, bihotzeko ondorioak eragin ditzake.

Gaur Kawasaki Gaitzaren Nazioarteko Eguna dela eta, garaiz atzematearen garrantzia azpimarratu dute Osasun Sailak eta Osakidetzak, gaixotasunaren lehen 10 egunetan tratamendua hastea funtsezkoa baita, horrela konplikazio koronarioak izateko arriskua % 20tik % 5era murrizten baita.

Gaixotasunak —larruazaleko gongoil linfatikoen sindrome ere deitzen zaio—  odol-hodi txiki eta ertainen hantura orokorra eragiten du. Haurtzaroan agertzen da nagusiki, eta arteria koronarioei eragiten die. Haurtzaroan hartutako kardiopatiaren arrazoi nagusia da.

Diagnostikoa egiteko irizpide nagusia sukar akutua luzaroan edukitzea da (gutxienez 5 egun), eta, horrekin batera, azal eta mukosei eragiten die, eta begiak gorritzea, larruazalean erupzioak sortzea, mugurdi-itxurako mihia izatea eta ezpainak pitzatzea eragin dezake, bai eta ganglio zerbikalak handitzea eta esku-oinak gorritu eta handitzea.

Osakidetzak 18 kasu detektatu zituen iaz (1 Araban, 11 Bizkaian eta 6 Gipuzkoan), horietatik 12 gizonak ziren, eta 6, emakumeak. Diagnostikatu gehienak adingabeak ziren. Guztira, 260 pertsona daude diagnostikatuta Euskadin. % 55 gizonak dira, eta gehienak (213) adingabeak.

Umeak Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X