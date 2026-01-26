ACCIDENTE DE TREN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Puente afirma que el raíl que se rompió en Adamuz era nuevo y habrá que ver si fue en la soldadura

Tampoco se descarta aún que el material rodante “tuviera un fallo”, aunque la CIAF se inclina por que la vía sufriera una rotura.
MADRID, 23/01/2026.- El ministro de Transportes, Óscar Puente (i), llega este viernes a ofrecer una rueda de prensa en Madrid, en la que ha asegurado que cree que contar ya con una tesis provisional de que el accidente pudo haberse producido por una rotura de la vía "previa o simultánea" al paso del Iryo siniestrado en Adamuz ofrece "cierta tranquilidad" por su prontitud, aunque ha insistido en que no es definitiva y habrá de confirmarse con pruebas. EFE/ Kiko Huesca
Puente. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Puentek dio Adamuzen hautsi zen erraila berria zela, eta ikusi beharko da soldaduran hautsi zen
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El ministro de Trasportes español, Óscar Puente, ha apuntado que la vía en la que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se rompió por la parte de un carril nuevo, "junto a la soldadura", y ha añadido que se tendrá que analizar el motivo de la rotura.

Puente, en una entrevista en La 1, ha afirmado que "se haya roto al lado de soldadura es lo normal, no quiere decir que sea en la soldadura, puede serlo", pero habrá que analizarlo.

Se ha referido al punto en el que se rompió el raíl cuando pasó el Iryo que descarriló hace una semana, y con el que chocó un Alvia, y ha apuntado que "parece que se ha producido una torsión (del raíl)", que no se ha determinado si pudo impedir la continuidad del tren o fue posterior al descarrilamiento.

Investigación de la CIAF

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está investigando las causas, de porqué un tren en plena recta descarrila sin sobrepasar los límites de velocidad establecidos.

Se barajan varias hipótesis, según ha insistido Puente, que no ha descartado incluso que pueda deberse al material rodante, que "tuviera un fallo".

La CIAF se inclina por que la vía ha podido sufrir una rotura, después de las muescas aparecidas en los vagones delanteros y en otros dos trenes anteriores.

El carril está "perfectamente identificado", es "nuevo, fabricado en 2023", suministrado en 2024 e instalado en ese punto en mayo y junio de 2025.

Ha defendido que ha tenido todas las revisiones pertinentes.

Caiga quien caiga

El ministro ha negado la acusación del PP de opacidad en las explicaciones sobre el accidente y, en cuanto a las responsabilidades que le exigen, ha advertido que "caerá quien tenga que caer" y si es él, "pues tendrá que ser" si es que tiene "alguna responsabilidad".

"Yo no he mentido en ningún momento", ha exclamado antes de afirmar que no tiene ningún interés en mentir ni tampoco ningún interés en que "sea el tren, la vía o la catenaria" el origen del accidente. "Me da igual", ha exclamado visiblemente molesto.

Lo que quiere, ha añadido, es saber "lo que ha pasado" porque su responsabilidad está en intentar evitar que se vuelva a producir en el futuro. "Eso es lo único que me importa", ha recalcado.

Si alguien ha cometido una irregularidad, que pague por ello

En este sentido, ha querido dejar claro que si alguien ha cometido alguna irregularidad, "que pague por ello". "Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos, o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer", ha advertido y en referencia a él mismo, ha dicho: "Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser si es que yo tengo alguna responsabilidad en esto".

Puente denuncia la propagación de bulos sobre el carril donde descarriló el Iryo y defiende que es nuevo
Sánchez muestra su apoyo al ministro español Óscar Puente, mientras PP y ERC piden su dimisión
Accidentes de Trenes Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Fachada del Palacio de Justicia EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS 13/9/2021
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El TSJN reabre la investigación sobre la supuesta venta de una menor para casarla en Lleida

La Sección Primera de la Audiencia estima que, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, existen indicios claros de criminalidad frente a los encausados y considera que el archivo de la causa es "absolutamente prematuro". Existen indicios de que la menor de 14 años fue vendida en enero 2025 por sus padres a otro matrimonio para casarla con su hijo de 21 años. 

Cargar más
Publicidad
X