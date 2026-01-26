Puente afirma que el raíl que se rompió en Adamuz era nuevo y habrá que ver si fue en la soldadura

El ministro de Trasportes español, Óscar Puente, ha apuntado que la vía en la que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se rompió por la parte de un carril nuevo, "junto a la soldadura", y ha añadido que se tendrá que analizar el motivo de la rotura.

Puente, en una entrevista en La 1, ha afirmado que "se haya roto al lado de soldadura es lo normal, no quiere decir que sea en la soldadura, puede serlo", pero habrá que analizarlo.

Se ha referido al punto en el que se rompió el raíl cuando pasó el Iryo que descarriló hace una semana, y con el que chocó un Alvia, y ha apuntado que "parece que se ha producido una torsión (del raíl)", que no se ha determinado si pudo impedir la continuidad del tren o fue posterior al descarrilamiento.



Investigación de la CIAF

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está investigando las causas, de porqué un tren en plena recta descarrila sin sobrepasar los límites de velocidad establecidos.



Se barajan varias hipótesis, según ha insistido Puente, que no ha descartado incluso que pueda deberse al material rodante, que "tuviera un fallo".



La CIAF se inclina por que la vía ha podido sufrir una rotura, después de las muescas aparecidas en los vagones delanteros y en otros dos trenes anteriores.



El carril está "perfectamente identificado", es "nuevo, fabricado en 2023", suministrado en 2024 e instalado en ese punto en mayo y junio de 2025.



Ha defendido que ha tenido todas las revisiones pertinentes.



Caiga quien caiga

El ministro ha negado la acusación del PP de opacidad en las explicaciones sobre el accidente y, en cuanto a las responsabilidades que le exigen, ha advertido que "caerá quien tenga que caer" y si es él, "pues tendrá que ser" si es que tiene "alguna responsabilidad".



"Yo no he mentido en ningún momento", ha exclamado antes de afirmar que no tiene ningún interés en mentir ni tampoco ningún interés en que "sea el tren, la vía o la catenaria" el origen del accidente. "Me da igual", ha exclamado visiblemente molesto.



Lo que quiere, ha añadido, es saber "lo que ha pasado" porque su responsabilidad está en intentar evitar que se vuelva a producir en el futuro. "Eso es lo único que me importa", ha recalcado.



Si alguien ha cometido una irregularidad, que pague por ello

En este sentido, ha querido dejar claro que si alguien ha cometido alguna irregularidad, "que pague por ello". "Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos, o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer", ha advertido y en referencia a él mismo, ha dicho: "Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser si es que yo tengo alguna responsabilidad en esto".