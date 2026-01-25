Puente denuncia la propagación de bulos sobre el carril donde descarriló el Iryo y defiende que es nuevo
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado este domingo que el carril roto por el que se produjo el descarrilamiento del Iryo en Adamuz es un carril nuevo, que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025, y además cuenta con el certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas correspondientes.
Puente concreta en un mensaje en su cuenta de X que el carril tiene el número 312592Y101 y un peso de 60 kg y acompaña esta información de varias fotografías y la nota de envío del carril por parte de ArcelorMittal.
El ministro responde de esta forma a una información que publica este domingo el diario El Mundo en la que se afirma que el punto de la vía en el que el pasado domingo empezó a descarrilar el Iryo 6189 a la altura de Adamuz, en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía, es un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989.
"De nuevo un BULO como una catedral, y en portada. Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación", indica Puente. "¡DEJEN DE DESINFORMAR! Y déjennos trabajar. Bastante tenemos ya con esclarecer esto y solucionar los problemas que esto acarrea, como para tener que dedicarnos constantemente a desmentir falsedades", concluye Puente.
A continuación, en otro mensaje unos minutos después, el ministro detalla que el carril "tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto, que son obligatorias para estos materiales antes de su puesta en servicio, como lo demuestran los certificados del fabricante".
Y añade que todos los carriles de Arcelor Mital llevan la marca Ensidesa, porque es su marca comercial, sean del año que sean.
Este domingo, además, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al ministro de mentir y ocultar información y ha exigido su dimisión inmediata.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado al ministro en su gestión del accidente ferroviario y ha destacado la "respuesta unitaria, leal y eficaz" del Ejecutivo ante esta tragedia.
ArcelorMittal considera fundamental que la investigación se desarrolle "al margen de especulaciones"
La compañía siderúrgica ArcelorMittal ha emitido este domingo un comunicado en el que considera fundamental que se permita que la investigación independiente sobre el accidente ferroviario en el que murieron 45 personas se lleve a cabo "al margen de especulaciones" que "no ayudarían a las personas afectadas ni a la integridad del proceso".
Además de transmitir sus "sinceras condolencias a las familias que han perdido a alguno de sus seres queridos y a las personas que resultaron heridas en el accidente", transmiten su disposición para colaborar de manera "plena y transparente" con la investigación.
"Todo el acero suministrado para vías ferroviarias se somete a rigurosas pruebas de calidad; no obstante, somos conscientes de que, ante un accidente de esta envergadura, se deben examinar todas y cada una de las posibles causas. Por ello, colaboraremos con la investigación en todos los aspectos que resulten precisos", apuntan desde ArcelorMittal.
