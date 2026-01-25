Puente denuncia la propagación de bulos sobre el carril donde descarriló el Iryo y defiende que es nuevo

A continuación, en otro mensaje unos minutos después, el ministro detalla que el carril "tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto, que son obligatorias para estos materiales antes de su puesta en servicio, como lo demuestran los certificados del fabricante".



Y añade que todos los carriles de Arcelor Mital llevan la marca Ensidesa, porque es su marca comercial, sean del año que sean.

Este domingo, además, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al ministro de mentir y ocultar información y ha exigido su dimisión inmediata.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado al ministro en su gestión del accidente ferroviario y ha destacado la "respuesta unitaria, leal y eficaz" del Ejecutivo ante esta tragedia.

ArcelorMittal considera fundamental que la investigación se desarrolle "al margen de especulaciones"



La compañía siderúrgica ArcelorMittal ha emitido este domingo un comunicado en el que considera fundamental que se permita que la investigación independiente sobre el accidente ferroviario en el que murieron 45 personas se lleve a cabo "al margen de especulaciones" que "no ayudarían a las personas afectadas ni a la integridad del proceso".

Además de transmitir sus "sinceras condolencias a las familias que han perdido a alguno de sus seres queridos y a las personas que resultaron heridas en el accidente", transmiten su disposición para colaborar de manera "plena y transparente" con la investigación.



"Todo el acero suministrado para vías ferroviarias se somete a rigurosas pruebas de calidad; no obstante, somos conscientes de que, ante un accidente de esta envergadura, se deben examinar todas y cada una de las posibles causas. Por ello, colaboraremos con la investigación en todos los aspectos que resulten precisos", apuntan desde ArcelorMittal.