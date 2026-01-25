ADAMUZEKO TREN-ISTRIPUA
Adamuzen apurtu zen errailaren inguruan zabaltzen ari diren gezurrak salatu, eta berria zela defendatu du Puentek

Espainiako Gobernuko Garraio ministroak azaldu duenez, erraila 2023an ekoitzi eta 2025ean instalatu zuten. ArcelorMittalek bidalitako oharra eta egiaztapen tekniko guztiak egin izanaren ikuskapen-ziurtagiria ere argitaratu ditu.

vias-adamuz-fuente-gobierno-espana

Ministroak bere sare sozialetan zabaldutak argazkietako bat.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

El Mundo egunkariak igande honetan zabaldutako informazio bati erantzunez, Oscar Puente Espainako Gobernuko Garraio ministroak gezurtatu egin du Adamuz parean hautsi zen errail zatia zaharra zenik. Zehazki, 2023an egin zela eta 2025eko maiatzaren eta ekainaren artean instatu zela eman du jakitera, eta egiaztapen tekniko guztiak egin izanaren ziurtagiria erakutsi du.

X sarean duen profilean zehaztu duenez, hautsitako errailak 312592Y101 zenbakia du, 60 kg-ko pisua, eta ArcelorMittalen garaiko oharra ere publiko egin du. 

Horrela erantzun dio El Mundo egunkariaren bertsioari, hark Iryo trena errailetik ateratzen hasi zen bide-zatia berritu gabe dagoela 1989tik esan ostean.

"Berriro BULO bat, eta lehen orrian. Urteak aurrera doaz eta denak berdin jarraitzen du: zoritxarra, eta ondoren intoxikazioa ", adierazi du Puentek. "Utzi desinformatzeari! Eta utz gaitzazue lanean. Nahiko lan dugu dugu istripua argitzearekin eta arazoak konpontzearekin, faltsukeriak etengabe gezurtatzen aritzeko", idatzi du Puentek.

Ondoren, minutu batzuk geroago, ministroak beste mezu batean zehaztu duenez, errailak "ikuskapen-ziurtagiria du, egiaztapen kimiko, mekaniko, metalografiko, ekuazio prediktibo, gogortasun, talka eta inpaktu-egiaztapen guztiak igaro dituela egiaztatzen duena. Material horientzat nahitaezkoak dira martxan jarri aurretik, fabrikatzailearen ziurtagiriek frogatzen duten bezala".

ArcelorMittalen errei guztiek Ensidesa marka daramatela ere adieeazi du, bere marka komertziala delako, edozein urtetakoak izanda ere. 

Gaur bertan, hitz gogorrak izan ditu Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak Puenteren kontra. Gezurretan aritzea eta informazioa ezkutatzea leporatu dio ministroari.

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak, ordea, bere babes osoa agertu dio.

ArcelorMittalek espekulazioak alde batera uzteko eskatu du

ArcelorMittal siderurgia-konpainiak ohar bat igorri du igande honetan, 45 pertsona hil ziren tren-istripuari buruzko ikerketa independentea "espekulazioak alde batera utzita" egitea eskatuz.

Oharrean, doluminak helarazi dizkiete senide bat galdu duten familiei zein zauritu guztiei, eta horrekin batera, ikerketarekin "erabat eta gardentasunez" elkarlanean aritzeko prest daudela adierazi dute.

"Trenbideak hornitzeko altzairu guztiari kalitate-proba zorrotzak egiten zaizkio. Hala ere, badakigu, tamaina honetako istripu baten aurrean, arrazoi posible guztiak aztertu behar direla. Horregatik, ikerketarekin elkarlanean arituko gara beharrezko diren alderdi guztietan", adierazi du ArcelorMittalek.

Adamuzek hileta elizkizuna egingo du 45 biktimen alde, tren istripua izan eta astebetera
ArcelorMittalek Adamuzeko istripuaren azken txostenaren zain egoteko eskatu du, eta laguntzeko prest agertu da
Ikerketaren arabera, Adamuzeko erreia Iryo ibaia igaro aurretik hautsi zen.
Trenen Istripuak Andaluzia Espainiako gobernua Espainia Gizartea

