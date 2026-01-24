TREN ISTRIPUA
ArcelorMittalek Adamuzeko istripuaren azken txostenaren zain egoteko eskatu du, eta laguntzeko prest agertu da

Istripuaren hipotesietako bat hautsi zen trenbideko erreiak fabrikazio akats bat izatea dela esan zuen ostiralean Oscar Puente ministroak, eta, beraz, eta laborategiek zer esaten duten zain dauden bitartean, instalatutako lote guztiak berrikusteko eskatu du Garraio ministroak.

FOTODELDIA MADRID, 23/01/2026.- Facilitada por el Mª de Transportes y Movilidad Sostenible Fotografías incluidas en el comunicado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con la cronología íntegra y la secuencia de las comunicaciones entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia que evidencian que el aviso se produjo de forma inmediata. El pasado domingo un descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior choque con un Alvia que circulaba en dirección opuesta en Adamuz (Córdoba) dejó un balance de 45 fallecidos en el primer accidente mortal de la alta velocidad española, un siniestro del que todavía se desconocen las causas. EFE/ Mª De Transportes Y Movilidad Sostenible SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Arrastoak Iryoren eskuineko gurpiletako batean eta erreiaren argazkia. EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ArcelorMittal siderurgia-konpainiak Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordearen (CIAF) azken txostenari itxarotea eskatu du, joan den igandean Adamuzen (Kordoba) 45 pertsona hil ziren tren-istripua nola gertatu zen jakiteko.

Multinazional horrek ekoitzi zuen Adamuzeko trenbidea birmoldatzeko erabili zen altzairua, eta azken orduotan fabrikazio akatsen bat egon izanaren hipotesia mahai gainean jarri ondoren, konpainiaren komunikazio taldeak adierazi du txosten horri itxarongo diotela inolako adierazpenik egin aurretik.

ArcelorMittalek adierazi du, era berean, ikerketan laguntzeko prest dagoela, baina oraingoz ez zaiola informaziorik eskatu.

Oscar Puente Espainiako Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak jarri zuen hipotesia mahai gainean, ostiral arratsaldeko prentsaurrekoan. Errailetako bat zergatik apurtu zen argitzeko hipotesia guztiak zabalik daudela esan zuen, tartean, fabrikazio-akats bat egotea ere. Hala, badaezpada ere, iragarri zuen fabrikatutako eta instalatutako lote guztiak berrikusteko agindu duela jada.

Dena dela, bai ministroak bai Adifeko presidente Luis Pedro Marco de la Peñak defendatu zuten errail horien fabrikatzailea, ArcelorMittal, punta-puntako enpresa dela, eta Espainiako trenbideen ia % 100 egiten dituela, gainera.

Nolanahi ere, Marco de la Peñak ziurtatu zuen erantzukizunen bat ondorioztatuko balitz, Adifen zerbitzu juridikoek erabakiko lituzketela eman beharreko pausoak baina zehaztu zuen ez zuela ezer aurreratu nahi, oraingoz, hipotesiak baino ez direla, Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordearen (CIAF) azken txostenaren faltan.

Puenteren esanetan, Adamuzeko bideko prebentzio-sistemek ez zuten inoiz alarma-maila gainditu
Ikerketaren arabera, Adamuzeko erreia Iryo ibaia igaro aurretik hautsi zen.
