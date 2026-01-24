ArcelorMittalek Adamuzeko istripuaren azken txostenaren zain egoteko eskatu du, eta laguntzeko prest agertu da
Istripuaren hipotesietako bat hautsi zen trenbideko erreiak fabrikazio akats bat izatea dela esan zuen ostiralean Oscar Puente ministroak, eta, beraz, eta laborategiek zer esaten duten zain dauden bitartean, instalatutako lote guztiak berrikusteko eskatu du Garraio ministroak.
ArcelorMittal siderurgia-konpainiak Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordearen (CIAF) azken txostenari itxarotea eskatu du, joan den igandean Adamuzen (Kordoba) 45 pertsona hil ziren tren-istripua nola gertatu zen jakiteko.
Multinazional horrek ekoitzi zuen Adamuzeko trenbidea birmoldatzeko erabili zen altzairua, eta azken orduotan fabrikazio akatsen bat egon izanaren hipotesia mahai gainean jarri ondoren, konpainiaren komunikazio taldeak adierazi du txosten horri itxarongo diotela inolako adierazpenik egin aurretik.
ArcelorMittalek adierazi du, era berean, ikerketan laguntzeko prest dagoela, baina oraingoz ez zaiola informaziorik eskatu.
Oscar Puente Espainiako Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak jarri zuen hipotesia mahai gainean, ostiral arratsaldeko prentsaurrekoan. Errailetako bat zergatik apurtu zen argitzeko hipotesia guztiak zabalik daudela esan zuen, tartean, fabrikazio-akats bat egotea ere. Hala, badaezpada ere, iragarri zuen fabrikatutako eta instalatutako lote guztiak berrikusteko agindu duela jada.
Dena dela, bai ministroak bai Adifeko presidente Luis Pedro Marco de la Peñak defendatu zuten errail horien fabrikatzailea, ArcelorMittal, punta-puntako enpresa dela, eta Espainiako trenbideen ia % 100 egiten dituela, gainera.
Nolanahi ere, Marco de la Peñak ziurtatu zuen erantzukizunen bat ondorioztatuko balitz, Adifen zerbitzu juridikoek erabakiko lituzketela eman beharreko pausoak baina zehaztu zuen ez zuela ezer aurreratu nahi, oraingoz, hipotesiak baino ez direla, Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordearen (CIAF) azken txostenaren faltan.
Puenteren esanetan, Adamuzeko trenbideko prebentzio-sistemek ez zuten inoiz alarma-maila gainditu
Gainera, bidea berritzerakoan kalitate-kontrol guztiak gainditu zituela egiaztatzen duten ziurtagiriak erakutsi ditu.