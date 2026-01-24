ACCIDENTE DE TREN
ArcelorMittal pide esperar al informe final de la comisión del accidente en Adamuz y se ofrece a colaborar

Las autoridades manejan como una de las hipótesis del accidente un posible defecto de fábrica del carril de las vías, por lo que ya ha ordenado la revisión de todos los lotes fabricados e instalados en las vías.
FOTODELDIA MADRID, 23/01/2026.- Facilitada por el Mª de Transportes y Movilidad Sostenible Fotografías incluidas en el comunicado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con la cronología íntegra y la secuencia de las comunicaciones entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia que evidencian que el aviso se produjo de forma inmediata. El pasado domingo un descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior choque con un Alvia que circulaba en dirección opuesta en Adamuz (Córdoba) dejó un balance de 45 fallecidos en el primer accidente mortal de la alta velocidad española, un siniestro del que todavía se desconocen las causas. EFE/ Mª De Transportes Y Movilidad Sostenible SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Muescas en una de las ruedas derechas del Iryo y foto del carril. EFE
La compañía siderúrgica ArcelorMittal ha pedido esperar al informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el accidente ferroviario en el que murieron 45 personas el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz.

La multinacional, fabricante del acero con el que se remodelaron las vías de Adamuz, ha indicado que esperará a este informe antes de hacer algún comunicado sobre la posibilidad de que el carril por el que discurría el tren Iryo que descarriló tuviera algún defecto de fábrica, han explicado fuentes de la compañía a Europa Press.

Igualmente, ArcelorMittal ha expresado que está dispuesta a colaborar en la investigación, pero que por el momento no se les ha pedido ninguna información al respecto.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sostuvo como hipótesis en la tarde de este viernes que una de las causas del accidente ferroviario podría ser un posible defecto de fábrica del carril de las vías, por lo que ya ha ordenado la revisión de todos los lotes fabricados e instalados en las vías.

No obstante, el ministro, junto con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, defendieron que el fabricante de esos carriles, ArcelorMittal, es una empresa "puntera" que fabrica prácticamente el 100% de las vías del país.

En cualquier caso, Marco de la Peña aseguró que si se derivase alguna responsabilidad, los servicios jurídicos de Adif determinarían las acciones a tomar, aunque ha precisado que "se están adelantando cosas" y que, por el momento, solo son hipótesis a falta del informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Puente asegura que los sistemas de prevención en la vía de Adamuz nunca superaron el nivel de alarma
La investigación apunta a que la fractura del carril en Adamuz se produjo antes del paso del Iryo
