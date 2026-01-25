Adamuzko tren istripua

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchezek babesa agertu dio Oscar Puente Espainiako ministroari, PPk eta ERCk dimititzeko eskatu ostean

espainiako presidentea
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

PPko idazkari nagusi Miguel Telladok gezurretan aritzea eta informazioa ezkutatzea egotzi dio Espainiako Gobernuari, eta ERCko presidente Oriol Junquerasek Espainiako Garraio ministroaren dimisioa eskatu du, gertatutakoari aurre egiteko eta azalpenak emateko gai izan ez dela iritzita.

Pedro Sanchez ERC PP Politika

Zure interesekoa izan daiteke

araia eta amurrio
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Araian eta Amurrion asteburuan

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogor gaitzetsi ditu ekintza horiek, eta salatu du "beste behin ere bizikidetzaren etsaiek beren totalitarismoa inposatu nahi dutela, herritarrak Euskadi seguru eta demokratiko batean bizi daitezen lanean ari diren ertzainak seinalatuz". Atzo, Euspel eta Esan sindikatuek, Arabako ahaldun nagusiak, PPk eta Asparrengo EH Bilduk ere gaitzetsi zituzten pintaketak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X