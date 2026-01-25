Sanchezek babesa agertu dio Oscar Puente Espainiako ministroari, PPk eta ERCk dimititzeko eskatu ostean
PPko idazkari nagusi Miguel Telladok gezurretan aritzea eta informazioa ezkutatzea egotzi dio Espainiako Gobernuari, eta ERCko presidente Oriol Junquerasek Espainiako Garraio ministroaren dimisioa eskatu du, gertatutakoari aurre egiteko eta azalpenak emateko gai izan ez dela iritzita.
Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Araian eta Amurrion asteburuan
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogor gaitzetsi ditu ekintza horiek, eta salatu du "beste behin ere bizikidetzaren etsaiek beren totalitarismoa inposatu nahi dutela, herritarrak Euskadi seguru eta demokratiko batean bizi daitezen lanean ari diren ertzainak seinalatuz". Atzo, Euspel eta Esan sindikatuek, Arabako ahaldun nagusiak, PPk eta Asparrengo EH Bilduk ere gaitzetsi zituzten pintaketak.
Podemos Euskadik "hautagaitza zabalak eraikitzearen" alde egin du, "euskal ezker indartsua" lortzeko
"Autogobernua birdefinitzeko garaia" dela adierazi du alderdi moreak, erabakitzeko eskubidearen alde dagoela, "baina benetan premiazkoa, dauzkagun tresnak erabiltzea" dela, "gure hizkuntza bezain baliotsua den zerbait barne, euskara, gizartea batzeko, eta ez zatitzeko", adierazi dute.
UNRWA agentziak, Bera Bera Eskubaloia taldeak eta Juan Mari Atutxak jaso dituzte 2025eko Sabino Arana sariak
Beste hauek ere saritu dituzte: Eduardo Anitua medikua, Enrike Zelaia musikari eta folklorista eta Etxeondo enpresa. Arantxa Tapia Sabino Arana Fundazioko presidentearen hitzetan, sarituek "sustraiak galdu gabe aurrera egiten duen benetako eta eguneroko Euskadi hori hezurmamitzen dute".
Polizia ereduaren eztabaida edota Rosa Zarraren kasua izan ditu hizpide Juan Mari Atutxak ETBk egindako elkarrizketan
“Ohorea da saria jasotzea. Ahalegin xumea egin dut herri honen alde, eta pozgarria da”, esan du Atutxak. “Polizia eredua zalantzan jartzea eskubide bat da”, azpimarratu du ia zortzi urtez Herrizaingo sailburua izandakoak.
Rosa Zarraren familiari barkamena eskatzeko arazorik ez duela adierazi du Atutxak
ETBko albistegiek egindako elkarrizketan, Juan Mari Atutxak zehaztu du beste indarkeria batzuen biktimak ere kontuan hartu behar direla, ETAk hildako 15 ertzainak besteak beste. Atutxak Sabino Arana saria jaso du, bizikidetza demokratikoaren alde egin eta indarkeria garaian erakutsitako kemenagatik.
Pradales eta Sanchez asteartean bilduko dira Moncloan
Hala baieztatu dute Lehendakaritzako eta Moncloako iturriek. Kostata bada ere, EAEren esku beste bost eskumen utzi ostean egingo dute batzarra bi buruzagiek.
Vitero: "Aurrekontuek erakusten dute EH Bilduk lortzen dituen akordioek edukia dutela"
Rocio Vitero EH Bilduren Gasteizko Udaleko bozeramailearen hitzetan, koalizioak "helburu argi bat" du aurrekontuak adosten dituenean: "Jendearen bizi baldintzak hobetzea, eraldaketa sozialean aurrera egitea".
Eraitsitako jauregiaren auzian ikerketapean hiru zinegotzi bakarrik daudela azpimarratu du EAJk
Egunkari batek gaur kaleratu duenez, Ertzaintzaren ikerketak udal gobernu osoa egiten du eraisketaren erantzule. Horri buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak atzo esandakoak berretsi ditu.
Mezu populisten aurrean erne ibiltzeko eskatu die Chivitek gazteei
PSNko idazkari nagusiak Nafarroako Gazte Sozialisten Kongresuan hitz egin du larunbat honetan, eta ultraeskuinaren mezu populistei buruz ohartarazi die gazteei, politikan aktiboki parte hartzeko deia egiteaz batera. Halaber, ziurtatu du "gatazka kulturala" gertatzen ari dela sare sozialetan, non "mezu sinplistak eta desinformazioa" zabaltzen diren.