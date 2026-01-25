Accidente de Adamuz
Sánchez muestra su apoyo al ministro español Óscar Puente, mientras PP y ERC piden su dimisión

Euskaraz irakurri: Sanchezek babesa agertu dio Oscar Puente Espainiako ministroari, eta PPk eta ERCk dimisioa eskatu dute
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de España de mentir y ocultar información sobre el accidente ferroviario en Adamuz y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la dimisión del ministro español de Transportes por su "incapacidad manifiesta" a la hora de afrontar y explicar lo sucedido.

