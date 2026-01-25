Kordoba
Istriputik astebetera, hileta meza egin dute Adamuzen trenetan hildako 45 pertsonen omenez

Kordobako gotzainak eman du meza, hogei bat apaizek lagunduta, eta ordezkari politikoak, biktimen senideak eta Adamuzko bizilagunak bildu dira zeremonian.

