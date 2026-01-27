Los vascos valoran peor su salud que hace cinco años, pese a vivir más
Los vascos tienen hoy una peor percepción de su estado de salud que hace cinco años, a pesar de que continúan ganando años de vida. Así lo refleja la encuesta Panorama de la Salud, publicada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que analiza el estado de salud de la población, los hábitos, las prácticas preventivas y el uso del sistema sanitario.
Según el estudio, el 82 % de los hombres considera que su salud es buena o muy buena, frente al 78,1 % de las mujeres, aunque en ambos casos la valoración ha caído en torno a cuatro puntos porcentuales en el último quinquenio. En paralelo, la esperanza de vida al nacer sigue aumentando y alcanza los 81,7 años en los hombres y los 87 en las mujeres, cifras superiores a las medias de la Unión Europea y también ligeramente por encima de las del conjunto del Estado.
La esperanza de vida libre de discapacidad también es mayor entre las mujeres, con 81,9 años, frente a los 77,3 de los hombres, una brecha de género menor que la registrada en la esperanza de vida total. El informe constata, además, un aumento significativo de los problemas de salud mental, especialmente entre las mujeres, que en 2023 afectaron al 26,5 % de ellas, frente al 17,7 % de los hombres.
Por el contrario, ha descendido la prevalencia de enfermedades crónicas, ligeramente más frecuente en mujeres que en hombres, con la hipertensión como principal dolencia, seguida del colesterol elevado y el dolor dorsal. En cuanto a los hábitos, el tabaquismo bajó entre los hombres y subió levemente entre las mujeres, aunque siguen fumando más ellos. También el consumo de alcohol de alto riesgo es más habitual entre los hombres, salvo en el grupo de 15 a 24 años, donde las mujeres superan a los chicos.
El informe recoge asimismo un mayor uso de la Atención Primaria por parte de las mujeres, con más consultas médicas y de enfermería al año, aunque a partir de los 85 años son los hombres quienes acuden más a los ambulatorios. En los hospitales de agudos, en cambio, los ingresos masculinos son mayoría y más de la mitad de las personas hospitalizadas tienen 65 años o más.
Bengoetxea destaca la mejora de las condiciones laborales de todos los colectivos de la EHU, tras resolver el conflicto del personal sustituto
El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha resaltado que también se ha aprobado la OPE 2025 con el máximo de plazas previstas por la ley tanto para el personal de administración y servicios como para el docente e investigador. En infraestructuras, se han iniciado las obras urgentes para garantizar la seguridad.
Un fallo del software del centro de control de Adif, origen de la caída del servicio de Rodalies del lunes
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha descartado que el incidente informático se debiera a un sabotaje, un cibertaque o un error humano.
Las claves de la regularización extraordinaria de personas migrantes del Gobierno español
El Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para una regularización extraordinaria de personas migrantes que ya viven en el Estado español. La medida, que se articulará mediante real decreto, busca reforzar la integración, garantizar derechos y reducir la economía sumergida.
Rodalies recupera parcialmente el servicio, lejos de la normalidad plena
Tras el caos ferroviario de estos últimos días, el portavoz de Renfe en Cataluña ha indicado que durante el día de hoy seguirán "trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos" y restablecer lo antes posible la oferta.
Las personas investigadas en el caso del palacete de Getxo tendrán que declarar el 25 de febrero
La juez ve indicios de delito por el derribo del edificio, que contaba con un grado de protección local, investiga a 10 personas, de ellas 3 concejales del PNV.
Gure Ardoa 2026: barricas y bodegas vascas, hotel del mejor vino
80 bodegas vascas, empresas de bebidas, importadores internacionales... un total de 700 profesionales se han unido en Gure Ardoak, el Palacio Euskalduna, un punto de encuentro de productores vascos e importadores locales e internacionales para conocer mejor la oferta del territorio y desarrollar oportunidades de colaboración comercial
Avisos amarillos por viento hasta la mañana del martes en Álava, Bizkaia y Navarra
Las rachas de viento podrían superar los 100 kilómetros por hora en Álava y Bizkaia, y los 70 en la vertiente cantábrica navarra.
Puente afirma que el raíl que se rompió en Adamuz era nuevo y habrá que ver si fue en la soldadura
Tampoco se descarta aún que el material rodante “tuviera un fallo”, aunque la CIAF se inclina por que la vía sufriera una rotura.
El TSJPV revoca la exigencia de euskera para dos plazas de técnico en San Sebastián
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sostiene que la exigencia de perfiles lingüísticos en la totalidad o práctica totalidad de las plazas convocadas "es un requisito que no cohonesta la atención de los usuarios y el uso del euskera con el derecho de los aspirantes sin conocimiento del idioma a acceder al empleo público".