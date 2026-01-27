Los vascos valoran peor su salud que hace cinco años, pese a vivir más

Los vascos tienen hoy una peor percepción de su estado de salud que hace cinco años, a pesar de que continúan ganando años de vida. Así lo refleja la encuesta Panorama de la Salud, publicada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que analiza el estado de salud de la población, los hábitos, las prácticas preventivas y el uso del sistema sanitario.

Según el estudio, el 82 % de los hombres considera que su salud es buena o muy buena, frente al 78,1 % de las mujeres, aunque en ambos casos la valoración ha caído en torno a cuatro puntos porcentuales en el último quinquenio. En paralelo, la esperanza de vida al nacer sigue aumentando y alcanza los 81,7 años en los hombres y los 87 en las mujeres, cifras superiores a las medias de la Unión Europea y también ligeramente por encima de las del conjunto del Estado.

La esperanza de vida libre de discapacidad también es mayor entre las mujeres, con 81,9 años, frente a los 77,3 de los hombres, una brecha de género menor que la registrada en la esperanza de vida total. El informe constata, además, un aumento significativo de los problemas de salud mental, especialmente entre las mujeres, que en 2023 afectaron al 26,5 % de ellas, frente al 17,7 % de los hombres.

Por el contrario, ha descendido la prevalencia de enfermedades crónicas, ligeramente más frecuente en mujeres que en hombres, con la hipertensión como principal dolencia, seguida del colesterol elevado y el dolor dorsal. En cuanto a los hábitos, el tabaquismo bajó entre los hombres y subió levemente entre las mujeres, aunque siguen fumando más ellos. También el consumo de alcohol de alto riesgo es más habitual entre los hombres, salvo en el grupo de 15 a 24 años, donde las mujeres superan a los chicos.

El informe recoge asimismo un mayor uso de la Atención Primaria por parte de las mujeres, con más consultas médicas y de enfermería al año, aunque a partir de los 85 años son los hombres quienes acuden más a los ambulatorios. En los hospitales de agudos, en cambio, los ingresos masculinos son mayoría y más de la mitad de las personas hospitalizadas tienen 65 años o más.