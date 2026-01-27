EUSTAT
EAEko biztanleek duela bost urte baino okerrago baloratzen dute beren osasuna, nahiz eta luzeago bizi

Osasunaren pertzepzioak okerrera egin du EAEko biztanleen artean azken bosturtekoan, Eustaten "Osasunaren Panorama" inkestaren arabera, baina Euskadiko bizi-itxaropena Europako eta Estatuko batezbestekoen gainetik dago.

EITB

Azken eguneratzea

Gaur egun, EAEko biztanleek duela bost urte baino okerrago baloratzen duten beren osasun-egoera, nahiz eta orduan baino urte gehiago bizi diren. Hala islatzen du Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) argitaratutako "Osasunaren Panorama" inkestak. Inkesta horrek biztanleen osasun-egoera, ohiturak, prebentzio-praktikak eta osasun-sistemaren erabilera aztertzen ditu.

Azterlanaren arabera, gizonen % 82k uste dute beren osasuna ona edo oso ona dela, eta emakumeen kasuan, berriz, % 78,1ek. Hala ere, bi kasuetan balorazioa ehuneko lau puntu inguru jaitsi da azken bosturtekoan. Era berean, jaiotzako bizi-itxaropenak gora egiten jarraitzen du, eta 81,7 urtera iritsi da gizonen kasuan, eta 87ra, emakumeen kasuan. Datuok islatzen dute EAEko biztanleak, batez beste, Europar Batasunekoak baino luzeagoa bizi direla, eta eta Estatuko baino zertxobait luzeago ere bai.

Desgaitasunik gabeko lagunen bizi-itxaropena ere luzeagoa da emakumeen artean: 81,9 urte; gizonen artean, berriz, 77,3koa da betezbestekoa. Genero-arrakala hori datu biztanleen zati horretan gainerakoan erregistratutakoa baino txikiagoa da. Gainera, txostenak egiaztatzen du osasun mentaleko arazoek nabarmen egin dutela gora, bereziki emakumeen artean, 2023an emakumeen % 26,5ek zuten horrelako nahasmenduren bat, eta gizonen % 17,7k.

Aitzitik, apaldu egin da gaixotasun kronikoen prebalentzia, emakumeek sarrixeago izaten dituztelako horrelakoak. Hipertentsioa da gaitz kroniko ohikoena, eta, ondoren, kolesterol altua eta bizkarreko mina. Ohiturei dagokienez, behera egin du tabakismoak gizonen artean, eta gora egin du pixka bat emakumeen artean, nahiz eta gizonek gehiago erretzen jarraitzen duten. Alkoholaren arrisku handiko kontsumoa ere ohikoagoa da gizonen artean, 15-24 urteko taldean izan ezik; tarte horretan emakume gehiagok kontsumitzen dute, gizonekin alderatuta.

Txostenak jasotzen du, halaber, emakumeek gehiagotan jotzen dutela Lehen Mailako Arretara, urtean mediku-kontsulta eta erizaintzako kontsulta gehiago izaten baitituzte, baina 85 urtetik aurrera gizonak joaten dira sarriago anbulatorioetara. Ospitaleetan, aldiz, gizonezko gehiago ospitaleratzen dituzte, eta ospitaleratutakoen erdiak baino gehiagok 65 urte edo gehiago dituzte.

Osakidetza Osasuna Gizartea

