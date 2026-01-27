CATALUÑA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Rodalies recupera parcialmente el servicio, lejos de la normalidad plena

Tras el caos ferroviario de estos últimos días, el portavoz de Renfe en Cataluña ha indicado que durante el día de hoy seguirán "trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos" y restablecer lo antes posible la oferta.
Nueva jornada de caos en Rodalies por incidencias en centro de control de Adif
Un tren de Rodalies en la estación Sants de Barcelona. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Rodalies tren zerbitzua partzialki martxan da, erabateko normaltasunetik urrun
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado este martes que el servicio de Rodalies y Regionales "se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy", combinando oferta ferroviaria y servicio por carretera.

En una comparecencia ante la prensa para valorar el inicio esta jornada del servicio de recuperación parcial de Rodalies, tras el caos ferroviario generalizado vivido estos días en Cataluña, Carmona ha indicado que durante el día de hoy "seguiremos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos" y restablecer lo antes posible la oferta.

El portavoz de Renfe ha advertido no obstante que "puede haber demoras puntuales y si es necesario reforzar el servicio alternativo por carretera, así lo estamos haciendo".

"Hemos destinado prácticamente 150 vehículos para garantizar la movilidad de las personas que utilizan el servicio alternativo por carretera y se han desplazado por todo el territorio 700 informadores, entre personal de Renfe, de Adif, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona", ha indicado Carmona. 

Titulares de Hoy Cataluña Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X