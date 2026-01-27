Rodalies recupera parcialmente el servicio, lejos de la normalidad plena
El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado este martes que el servicio de Rodalies y Regionales "se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy", combinando oferta ferroviaria y servicio por carretera.
En una comparecencia ante la prensa para valorar el inicio esta jornada del servicio de recuperación parcial de Rodalies, tras el caos ferroviario generalizado vivido estos días en Cataluña, Carmona ha indicado que durante el día de hoy "seguiremos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos" y restablecer lo antes posible la oferta.
El portavoz de Renfe ha advertido no obstante que "puede haber demoras puntuales y si es necesario reforzar el servicio alternativo por carretera, así lo estamos haciendo".
"Hemos destinado prácticamente 150 vehículos para garantizar la movilidad de las personas que utilizan el servicio alternativo por carretera y se han desplazado por todo el territorio 700 informadores, entre personal de Renfe, de Adif, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona", ha indicado Carmona.
