Rodalies tren zerbitzua partzialki martxan da, erabateko normaltasunetik urrun

Azken egunotan Kataluniako aldirietako tren sarean izandako arazoen ondorioz, Renferen Kataluniako bozeramaileak adierazi du "Adifeko teknikariekin lanean" ari direla trenbideko "tarteak irekitzen jarraitzeko" eta zerbitzua lehenbailehen berrezartzeko.

Rodalies tren bat, Bartzelonako Sants geltokian. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Rodalies Kataluniako aldirietako tren zerbitzua pixkanaka-pixkanaka berrezartzen ari dira, baina gaur, oraingoz, ez da normaltasuna itzuli. Antonio Carmona Renfek Katalunian duen bozeramailearen arabera, gaurko aurreikusita zegoen zerbitzua ematen ari dira, trenak eta autobusak uztartuta. 

Azken egunotan Kataluniako aldirietako tren sarean izandako arazoen ondoren, Rodaliesen zerbitzua partzialki martxan da. Carmonaren esanetan, "Adifeko teknikariekin lanean" ari dira trenbideko "tarteak irekitzen jarraitzeko" eta zerbitzua guztiz lehenbailehen berrezartzeko.

Renferen bozeramaileak ohartarazi duenez, "atzerapenen bat egon daiteke" eta errepide bidezko zerbitzu alternatiboa "indartu" dute, 150 autobus gehiago jarrita. Halaber, behar izanez gero gehiago jartzea aurreikusten dute. 

Horrez gain, Renfek, Adifek, Kataluniako Generalitateak eta Bartzelonako Udalak herritarrek zerbitzuaren egoeraren gaineko informazioa izan dezaten nahi dute, eta, horretarako, 700 pertsona jarri dituzte lanean. 

