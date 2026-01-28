El Fuerte San Cristóbal declarado Lugar de Memoria Democrática

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han firmado en Pamplona el convenio para la declaración del Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria Democrática.

Durante la Guerra Civil fue utilizado por el régimen franquista como cárcel para recluir a miles de presos políticos. Situado en el monte Ezkaba, a pocos kilómetros de Pamplona, actualmente el Fuerte de San Cristóbal se encuentra abandonado y sin ningún uso.

Tras la firma del convenio en el Palacio de Navarra, sede del Gobierno Foral, el ministro ha asegurado en conferencia de prensa que hoy "es un día grande para Navarra".

El objetivo del acuerdo, ha comentado, es mostrar a la sociedad "qué fue lo que ocurrió hace noventa años en ese Fuerte de San Cristóbal".

La presidenta Chivite, ha señalado que el fuerte seguirá siendo propiedad del Ministerio de Defensa aunque "la puerta está abierta" a cambiar este estatus en el futuro.

A día de hoy, 150 presos siguen en paradero desconocido y los familiares de los reclusos asesinados confían en que la medida acordada sirva de ayuda para conocer su paradero.