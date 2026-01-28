MEMORIA DEMOKRATIKOA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ezkabako gotorlekua Memoria Demokratikoaren Leku izendatu dute

Akordioaren helburua gizarteari "duela laurogeita hamar urte zer gertatu zen" erakustea da, adierazi du Angel Victor Torres ministroak.

author image

Agencias | EITB

Última actualización

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak eta Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak Ezkabako gotorlekua Memoria Demokratikoaren Leku izendatzeko hitzarmena sinatu dute Iruñean.

Gerra Zibilean erregimen frankistak kartzela gisa erabili zuen milaka preso politiko giltzapetzeko. Gaur egun, Ezkaba mendiko gailurrean dagoen gotorlekua abandonatuta dago eta ez da erabiltzen

Foru Gobernuaren egoitza den Nafarroako Jauregian hitzarmena sinatu ostean, ministroak esan du gaurkoa "egun handia" dela Nafarroarentzat.

Azaldu duenez, akordioaren helburua gizarteari "gotorleku horretan duela laurogeita hamar urte zer gertatu zen erakustea da". 

Chivite presidenteak adierazi duenez, gotorlekuaren jabea Defentsa Ministerioak izaten jarraituko du, baina "atea irekita dago" etorkizunean estatus hori aldatzeko. 

Egun, erregimenean giltzapeturik egon ziren 150 presoren gorpuek desagerturik jarraitzen dute. Hildako presoen senideek espero dute adostutako neurria lagungarri izanen dela, gorpuak non dauden jakiteko.

Nafarroako Gobernua María Chivite Iruñea Nafarroa Memoria Historikoa Frankismoa Gizartea

Te puede interesar

FOTODELDÍA ÁVILA, 28/01/2026.-Vista del temporal de nieve en Ávila este miércoles. Todas las provincias de Castilla y León están este miércoles con avisos de nivel naranja o amarillo por riesgo de nieve y viento, que será más importante, en el caso de las nevadas, en la zona del Bierzo y la meseta de León, Zamora y Burgos y Palencia; y por viento en prácticamente toda la zona del sistema central y meseta de la comunidad.- EFE/ Raúl Sanchidrián
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Kristin depresio "txiki baina sakonak" penintsula zeharkatu du eta elurra, euriteak eta haize bortitzak utzi ditu

Eguna bereziki zaila izan da Madrilen, haizeagatik eta elurragatik, Andaluzian euriagatik, eta Galizian eta Portugalen, euriagatik eta kostaldeko denboraleagatik. Bi pertsona hil dira Portugalen, eta ehunka mila pertsona argindarrik gabe daude han. Ibaien ur-goraldia da orain kezka nagusia penintsulako hainbat tokitan, eta, horregatik, agintariek arreta handiz ibiltzea eta ibaien eta errepideei buruzko informazioari adi egotea gomendatu dute.

Cargar más
Publicidad
X