Madrid Fusión
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, de Masta Taberna de Zarautz, elegidos Cocineros Revelación 2026

Javier Ochoa eta Garikoitz Arruabarrena, Masta Taberna
18:00 - 20:00
Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Zarauzko Masta Tabernako Javier Ochoa eta Garikoitz Arruabarrena 2026ko Sukaldari-Berri Onenak izendatu dituzte

Última actualización

Los cocineros de Masta Taberna, de 32 y 33 años, han sido distinguidos en una final en la que ha habido 9 candidaturas finalistas. El galardón ha sido recibido con “sorpresa, emoción y mucho agradecimiento” por Javier Ochoa, que se ha mostrado convencido de que este reconocimiento les dará “un impulso tremendo”.

Gastronomía Zarautz Sociedad

Te puede interesar

Alberto Martínez Rebeka Ubera
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Martínez acusa a EH Bildu de "crear desasosiego" y la coalición responde al consejero que tiene un "problema de transparencia"

Después de que el consejero de Salud haya acusado a Rebeka Ubera (EH Bildu) de "utilizar una llamada personal", de haber "manipulado la conversación" y de crear "desasosiego" a la población, la parlamentaria de EH Bildu ha calificado de "tristes y desafortunadas" sus palabras y ha asegurado que el que tiene un problema de transparencia y con su gestión es Alberto Martínez y eso es lo que "genera incertidumbre y desasosiego".

FOTODELDÍA ÁVILA, 28/01/2026.-Vista del temporal de nieve en Ávila este miércoles. Todas las provincias de Castilla y León están este miércoles con avisos de nivel naranja o amarillo por riesgo de nieve y viento, que será más importante, en el caso de las nevadas, en la zona del Bierzo y la meseta de León, Zamora y Burgos y Palencia; y por viento en prácticamente toda la zona del sistema central y meseta de la comunidad.- EFE/ Raúl Sanchidrián
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos

La jornada está siendo especialmente complicada en Madrid por el viento y la nieve, en Andalucía por las lluvias, y en Galicia y Portugal, por las lluvias y el temporal costero, con dos personas fallecidas en el país luso y cientos de miles de personas sin electricidad. La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía peninsular por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras.
LA BERZOSA (ESPAÑA), 28/01/2026.- Vista de la carretera nevada a primera hora a la altura de La Berzosa, Madrid este miércoles. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales. EFE/ X/DGT / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La nieve colapsa Madrid capital, y causa numerosas incidencias en toda la Comunidad

La borrasca Kristin está precipitando en forma de nieve en prácticamente toda la península. En Madrid está provocando retrasos en la circulación y el transporte público, especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid, por lo que se ha activado el Plan Especial ante Inclemencias Invernales. El temporal de nieve también ha sacudido otras ciudades como Ávila o Salamanca.
Cargar más
Publicidad
X