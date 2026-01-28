Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, de Masta Taberna de Zarautz, elegidos Cocineros Revelación 2026
Los cocineros de Masta Taberna, de 32 y 33 años, han sido distinguidos en una final en la que ha habido 9 candidaturas finalistas. El galardón ha sido recibido con “sorpresa, emoción y mucho agradecimiento” por Javier Ochoa, que se ha mostrado convencido de que este reconocimiento les dará “un impulso tremendo”.
Martínez acusa a EH Bildu de "crear desasosiego" y la coalición responde al consejero que tiene un "problema de transparencia"
Después de que el consejero de Salud haya acusado a Rebeka Ubera (EH Bildu) de "utilizar una llamada personal", de haber "manipulado la conversación" y de crear "desasosiego" a la población, la parlamentaria de EH Bildu ha calificado de "tristes y desafortunadas" sus palabras y ha asegurado que el que tiene un problema de transparencia y con su gestión es Alberto Martínez y eso es lo que "genera incertidumbre y desasosiego".
La Ertzaintza refuerza la seguridad ante el partido declarado de alto riesgo Athletic Club-Sporting Lisboa
Los aficionados portugueses no podrán entrar al estadio debido a las sanciones previas por el uso de pirotecnia, aunque unos 1500 seguidores han llegado a Bilbao sin entrada.
La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos
La jornada está siendo especialmente complicada en Madrid por el viento y la nieve, en Andalucía por las lluvias, y en Galicia y Portugal, por las lluvias y el temporal costero, con dos personas fallecidas en el país luso y cientos de miles de personas sin electricidad. La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía peninsular por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras.
La actriz Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026
Sus "excepcionales filmografías e interpretaciones inolvidables" la han convertido en uno de los rostros más destacados del cine, admirado por cinéfilos de todo el mundo.
El consejero de Salud admite un error sobre las vacunas caducadas y se estudia si deberán revacunarse
La decisión de que se revacune o no a los afectados la tomará el consejo vasco asesor de vacunas, que había decidido revacunar a todos, pero un informe llegado hoy desde la Agencia española del Medicamento recomienda revacunar solo a los adultos afectados, que son solo 5, y no a los bebés.
Unas 50 actividades llenarán de diversión las calles de Bilbao durante los Carnavales
Al acto de presentación de la programación han asistido el mago Imanol Ituiño y la actriz Mertxe Gil, que este año se vestirán de Farolín y Zarambolas, los personajes más emblemáticos del Carnaval bilbaíno.
El Fuerte San Cristóbal declarado Lugar de Memoria Democrática
El objetivo del acuerdo, es mostrar a la sociedad "qué fue lo que ocurrió hace noventa años", ha comentado el ministro Ángel Víctor Torres.
Vitamina D y folato podrían reducir el riesgo de mortalidad asociado a contaminantes plásticos
Un reciente estudio sugiere que estas dos vitaminas podrían proteger de los efectos adversos de los disruptores endocrinos de envases y cosméticos.
La nieve colapsa Madrid capital, y causa numerosas incidencias en toda la Comunidad
La borrasca Kristin está precipitando en forma de nieve en prácticamente toda la península. En Madrid está provocando retrasos en la circulación y el transporte público, especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid, por lo que se ha activado el Plan Especial ante Inclemencias Invernales. El temporal de nieve también ha sacudido otras ciudades como Ávila o Salamanca.