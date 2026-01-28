La Ertzaintza refuerza la seguridad ante el partido declarado de alto riesgo Athletic Club-Sporting Lisboa
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado un dipositivo especial en Bilbao ante el partido entre el Athletic Club de Bilbao y Sporting Lisboa en San Mamés, tras ser declarado de alto riesgo por la Comisión Nacional Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos. Aunque los aficionados portugueses están sancionados por el lanzamiento de bengalas y objetos urante su última salida en la competición europea y no pueden entrar al campo, unos 1500 seguidores del equipo luso sin entrada se encuentran en la capital vizcaína.
Entrevistado en Radio Euskadi, el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha dicho que le consta que han llegado aficionados el equipo portugués, pero ha diferenciado entre "quienes son simplemente aficionados y quienes son aficionados y tienen comportamientos o ilegales o incorrectos".
Tras destacar que habrá "un número importante" de efectivos de la Ertzaintza esta noche en Bilbao "para que no se produzca ningún incidente en torno al partido que va a disputar el Athletic", Zupiria ha precisado que no va a haber "ninguna prohibición para ninguna actuación de animación que se haga de forma ordenada".
Ha destacado que no cree que hoy "vaya a haber ninguna prohibición para ninguna actuación de animación que se haga de forma ordenada".
Sanciones por las bengalas del Euskadi-Palestina en San Mamés
Asimismo, el consejero ha desvelado que la Comisión Nacional Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos ha propuesto una sanción de 10 000 euros a la Federación Vasca de Fútbol por la persona que utilizó en el partido entre Euskadi y Palestina una bengala que hirió a una persona que se encontraba en las gradas.
Ha indicado que la sanción se debe a los "problemas que hubo con las bengalas y con los accesos" a San Mamés en ese partido, disputado el pasado mes de noviembre. "Los responsables de la Ertzaintza hablan con auténtica preocupación de las bengalas, hasta el punto de decir que puede ocurrir en algún momento que tengamos un susto o alguna desgracia", ha añadido.
Tras advertir que es un tema "muy delicado", ha advertido que "una cosa es recibir, aplaudir y animar, y otra cosa es, llevar esta animación a situaciones que son de riesgo y que tenemos que abordar entre todos para intentar evitarlas".
Te puede interesar
Martínez acusa a EH Bildu de "crear desasosiego" y la coalición responde al consejero que tiene un "problema de transparencia"
Después de que el consejero de Salud haya acusado a Rebeka Ubera (EH Bildu) de "utilizar una llamada personal", de haber "manipulado la conversación" y de crear "desasosiego" a la población, la parlamentaria de EH Bildu ha calificado de "tristes y desafortunadas" sus palabras y ha asegurado que el que tiene un problema de transparencia y con su gestión es Alberto Martínez y eso es lo que "genera incertidumbre y desasosiego".
La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos
La jornada está siendo especialmente complicada en Madrid por el viento y la nieve, en Andalucía por las lluvias, y en Galicia y Portugal, por las lluvias y el temporal costero, con dos personas fallecidas en el país luso y cientos de miles de personas sin electricidad. La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía peninsular por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras.
La actriz Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026
Sus "excepcionales filmografías e interpretaciones inolvidables" la han convertido en uno de los rostros más destacados del cine, admirado por cinéfilos de todo el mundo.
El consejero de Salud admite un error sobre las vacunas caducadas y se estudia si deberán revacunarse
La decisión de que se revacune o no a los afectados la tomará el consejo vasco asesor de vacunas, que había decidido revacunar a todos, pero un informe llegado hoy desde la Agencia española del Medicamento recomienda revacunar solo a los adultos afectados, que son solo 5, y no a los bebés.
Unas 50 actividades llenarán de diversión las calles de Bilbao durante los Carnavales
Al acto de presentación de la programación han asistido el mago Imanol Ituiño y la actriz Mertxe Gil, que este año se vestirán de Farolín y Zarambolas, los personajes más emblemáticos del Carnaval bilbaíno.
El Fuerte San Cristóbal declarado Lugar de Memoria Democrática
El objetivo del acuerdo, es mostrar a la sociedad "qué fue lo que ocurrió hace noventa años", ha comentado el ministro Ángel Víctor Torres.
Vitamina D y folato podrían reducir el riesgo de mortalidad asociado a contaminantes plásticos
Un reciente estudio sugiere que estas dos vitaminas podrían proteger de los efectos adversos de los disruptores endocrinos de envases y cosméticos.
La nieve colapsa Madrid capital, y causa numerosas incidencias en toda la Comunidad
La borrasca Kristin está precipitando en forma de nieve en prácticamente toda la península. En Madrid está provocando retrasos en la circulación y el transporte público, especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid, por lo que se ha activado el Plan Especial ante Inclemencias Invernales. El temporal de nieve también ha sacudido otras ciudades como Ávila o Salamanca.
Metro Bilbao sufre retrasos generalizados por incidencias técnicas
Se está produciendo retrasos de alrededor 20 minutos.