El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado un dipositivo especial en Bilbao ante el partido entre el Athletic Club de Bilbao y Sporting Lisboa en San Mamés, tras ser declarado de alto riesgo por la Comisión Nacional Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos. Aunque los aficionados portugueses están sancionados por el lanzamiento de bengalas y objetos urante su última salida en la competición europea y no pueden entrar al campo, unos 1500 seguidores del equipo luso sin entrada se encuentran en la capital vizcaína.

Entrevistado en Radio Euskadi, el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha dicho que le consta que han llegado aficionados el equipo portugués, pero ha diferenciado entre "quienes son simplemente aficionados y quienes son aficionados y tienen comportamientos o ilegales o incorrectos".

Tras destacar que habrá "un número importante" de efectivos de la Ertzaintza esta noche en Bilbao "para que no se produzca ningún incidente en torno al partido que va a disputar el Athletic", Zupiria ha precisado que no va a haber "ninguna prohibición para ninguna actuación de animación que se haga de forma ordenada".

Ha destacado que no cree que hoy "vaya a haber ninguna prohibición para ninguna actuación de animación que se haga de forma ordenada".

Sanciones por las bengalas del Euskadi-Palestina en San Mamés

Asimismo, el consejero ha desvelado que la Comisión Nacional Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos ha propuesto una sanción de 10 000 euros a la Federación Vasca de Fútbol por la persona que utilizó en el partido entre Euskadi y Palestina una bengala que hirió a una persona que se encontraba en las gradas.

Ha indicado que la sanción se debe a los "problemas que hubo con las bengalas y con los accesos" a San Mamés en ese partido, disputado el pasado mes de noviembre. "Los responsables de la Ertzaintza hablan con auténtica preocupación de las bengalas, hasta el punto de decir que puede ocurrir en algún momento que tengamos un susto o alguna desgracia", ha añadido.



Tras advertir que es un tema "muy delicado", ha advertido que "una cosa es recibir, aplaudir y animar, y otra cosa es, llevar esta animación a situaciones que son de riesgo y que tenemos que abordar entre todos para intentar evitarlas".

