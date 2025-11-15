Miles de personas exigen "el fin del genocido" y reclaman la oficialidad antes del encuentro Euskadi-Palestina
La primera de las tres convocatorias de la tarde, la de Gernika-Palestina, Gure Esku y Gu ere Bai! ha partido a las 17:30 desde el Teatro Arriaga y ha finalizado con un aurresku en San Mamés. La segunda convocatoria ha partido a las 18:30 desde el Arenal. A partir de las 20:30 horas se celebrará el encuentro Euskal Selekzioa-Palestina que se podrá seguir por ETB1, online en eitb.eus y Orain, así como en las radios del Grupo EITB.
Miles de personas han acudido a la primera de las marchas solidarias convocadas para esta tarde en Bilbao en los prolegómenos del partido de selecciones Euskal Selekzioa-Palestina, la organizada por la iniciativa Gernika-Palestina junto con las plataformas Gure Esku y Gu ere Bai!
Dos banderas, la palestina y la ikurriña, han compuesto la cabecera de esta multitudinaria manifestación, precediendo a una pancarta con el lema "Euskal Herria Palestina. Genozidioa stop". Los manifestantes han coreado, desde el inicio, el eslogan "Boikot Israel. Palestina askatu" (Boicot a Israel. Palestina libre).
La marcha ha arrancado a las 17:30 horas desde el Teatro Arriaga, tres horas antes de que comience el encuentro en San Mamés, en cuya explanada ha finalizado la movilización con un aurresku.
Gernika-Palestina: "Hoy se juega en Bilbao el partido del fin del genocidio"
Igor Meñika, portavoz de Gernika-Palestina, ha asegurado que "hoy se juega el partido de la solidaridad en Bilbao, de la fraternidad, de los derechos humanos y del derecho internacional". "Pero, sobre todo, el partido que se juega hoy es el partido del fin del genocidio. Estamos viendo que la sociedad vasca tiene compromiso de jugarlo y sobre todo hoy Palestina vencerá", ha concluido.
Una delegación de EH Bildu, encabezada por Pello Otxandiano ha acudido a la cita. Los miembros de la coalición independentista han llevado hasta San Mamés una ikurriña confeccionada esta misma semana en Ramala (Cisjordania), que ha llegado a Euskal Herria "tras cruzar la frontera por Jordania y superar el bloqueo, los controles fronterizos impuestos y la opresión israelí", según han denunciado.
También ha participado en la marcha, entre otros, la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno español, Sira Rego.
Otras dos movilizaciones
A las 18:30 ha comenzado en el Arenal otra marcha impulsada, en este caso, por Palestinarekin Elkartasuna, en solidaridad con Palestina y a favor de la oficialidad de la Euskal Selekzioa. Entre los colectivos adheridos figuran grupos de animación deportiva como Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Bultzada, Indar Gorri o Iraultza.
Además, a las 19:00 horas se celebrará otra marcha reivindicativo de la comunidad universitaria en este casom desde la Escuela de Ingeniería cercana a San Mamés, para reclamar "el derecho del pueblo palestino a ser libre".
Un fuerte dispositivo policial se ha desplegado este sábado por toda la capital con motivo de las movilizaciones.
Desde horas antes, el helicóptero de la Ertzaintza sobrevuela Bilbao y agentes antidisturbios de la Policía vasca se han apostado en diferentes puntos de la ciudad.
Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"
EITB ha hablado con el futbolista vasco que defenderá la selección Palestina en los momentos previos al encuentro, que califica de "histórico e inolvidable". Se muestra muy contento con el apoyo recibido, y subraya la importancia que tiene este partido para que se ponga fin al genocidio. Más allá del resultado, Hamed hace un llamamiento por la paz.
Niños palestinos sueñan en Jerusalén con un futuro en el fútbol y una camiseta de Palestina
En el barrio de Silwan, al este de Jerusalén, decenas de niños palestinos se reúnen para disputar un torneo local. Un encuentro que va más allá de la competición. Descubren que el fútbol puede ser un puente hacia la amistad, y un espacio de libertad. También aprenden a pronunciar los nombres de futbolistas vascos.
Homenaje en el Arriaga a deportistas palestinos que han perdido la vida en los ataques de Israel
Palestinarekin Elkartasuna ha organizado este acto de homenaje en el centro de Bilbao, a primera hora de la mañana, al que han asistido centenares de personas para mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo palestino.
Ambientazo en el Casco Viejo de Bilbao, en los prolegómenos del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina
Euskal Selekzioa se enfrentará hoy a Palestina, en San Mamés. Las calles del Casco Viejo de Bilbao ya se están llenando de ambiente festivo. La solidaridad y las reivindicaciones ya están dando color a las calles.
Reivindicación y solidaridad marcan la previa del Euskal Selekzioa–Palestina en San Mamés
Varias movilizaciones y un aforo completo del estadio serán las protagonistas, en una jornada de respeto y solidaridad.
El lehendakari y el seleccionador Jagoba Arrasate se animan con un bertso: "Herria gogotsu dago"
Imanol Pradales pregunta expectante al técnico por el equipo, antes de pasarle el balón. Arrasate, por su parte, muestra su apoyo a Palestina y aboga por seguir el camino hacia la oficialidad, cada vez más fuertes.
