Miles de personas exigen "el fin del genocido" y reclaman la oficialidad antes del encuentro Euskadi-Palestina

La primera de las tres convocatorias de la tarde, la de Gernika-Palestina, Gure Esku y Gu ere Bai! ha partido a las 17:30 desde el Teatro Arriaga y ha finalizado con un aurresku en San Mamés. La segunda convocatoria ha partido a las 18:30 desde el Arenal. A partir de las 20:30 horas se celebrará el encuentro Euskal Selekzioa-Palestina que se podrá seguir por ETB1, online en eitb.eus y Orain, así como en las radios del Grupo EITB.

BILBAO, 15/11/2025.-Vista de una de las manifestaciones y marchas convocadas por la iniciativa Gernika-Palestina, y por grupos de animación de equipos vascos y navarros, este sábado en el que las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina disputan un partido amistoso en el estadio de San Mamés.-EFE/ Luis Tejido
EITB

Última actualización

Miles de personas han acudido a la primera de las marchas solidarias convocadas para esta tarde en Bilbao en los prolegómenos del partido de selecciones Euskal Selekzioa-Palestina, la organizada por la iniciativa Gernika-Palestina junto con las plataformas Gure Esku y Gu ere Bai!

Dos banderas, la palestina y la ikurriña, han compuesto la cabecera de esta multitudinaria manifestación, precediendo a una pancarta con el lema "Euskal Herria Palestina. Genozidioa stop". Los manifestantes han coreado, desde el inicio, el eslogan "Boikot Israel. Palestina askatu" (Boicot a Israel. Palestina libre).

La marcha ha arrancado a las 17:30 horas desde el Teatro Arriaga, tres horas antes de que comience el encuentro en San Mamés, en cuya explanada ha finalizado la movilización con un aurresku.

Gernika-Palestina: "Hoy se juega en Bilbao el partido del fin del genocidio"

Igor Meñika, portavoz de Gernika-Palestina, ha asegurado que "hoy se juega el partido de la solidaridad en Bilbao, de la fraternidad, de los derechos humanos y del derecho internacional". "Pero, sobre todo, el partido que se juega hoy es el partido del fin del genocidio. Estamos viendo que la sociedad vasca tiene compromiso de jugarlo y sobre todo hoy Palestina vencerá", ha concluido.

Una delegación de EH Bildu, encabezada por Pello Otxandiano ha acudido a la cita. Los miembros de la coalición independentista han llevado hasta San Mamés una ikurriña confeccionada esta misma semana en Ramala (Cisjordania), que ha llegado a Euskal Herria "tras cruzar la frontera por Jordania y superar el bloqueo, los controles fronterizos impuestos y la opresión israelí", según han denunciado.

También  ha participado en la marcha, entre otros, la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno español, Sira Rego.

Otras dos movilizaciones

A las 18:30 ha comenzado en el Arenal otra marcha impulsada, en este caso, por Palestinarekin Elkartasuna, en solidaridad con Palestina y a favor de la oficialidad de la Euskal Selekzioa. Entre los colectivos adheridos figuran grupos de animación deportiva como Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Bultzada, Indar Gorri o Iraultza.

Además, a las 19:00 horas se celebrará otra marcha reivindicativo de la comunidad universitaria en este casom desde la Escuela de Ingeniería cercana a San Mamés, para reclamar "el derecho del pueblo palestino a ser libre". 

Manifestación Palestinarekin Elkartasuna. Foto: EITB

Un fuerte dispositivo policial se ha desplegado este sábado por toda la capital con motivo de las movilizaciones.

Desde horas antes, el helicóptero de la Ertzaintza sobrevuela Bilbao y agentes antidisturbios de la Policía vasca se han apostado en diferentes puntos de la ciudad.

Bilbao Palestina Sociedad Titulares de Hoy

