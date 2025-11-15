Miles de personas han acudido a la primera de las marchas solidarias convocadas para esta tarde en Bilbao en los prolegómenos del partido de selecciones Euskal Selekzioa-Palestina, la organizada por la iniciativa Gernika-Palestina junto con las plataformas Gure Esku y Gu ere Bai!

Dos banderas, la palestina y la ikurriña, han compuesto la cabecera de esta multitudinaria manifestación, precediendo a una pancarta con el lema "Euskal Herria Palestina. Genozidioa stop". Los manifestantes han coreado, desde el inicio, el eslogan "Boikot Israel. Palestina askatu" (Boicot a Israel. Palestina libre).

La marcha ha arrancado a las 17:30 horas desde el Teatro Arriaga, tres horas antes de que comience el encuentro en San Mamés, en cuya explanada ha finalizado la movilización con un aurresku.