Vitamina D y folato podrían reducir el riesgo de mortalidad asociado a contaminantes plásticos

Un estudio internacional sobre el impacto de la exposición a disruptores endocrinos (sustancias químicas) que están presentes en envases, latas o cosméticos ha demostrado que mantener niveles altos de vitamina D y de folato reduce el riesgo de mortalidad asociado a estos contaminantes plásticos.

Liderado por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) y la Universidad de Granada (UGR), la investigación ha revelado que la exposición a los disruptores endocrinos presentes en los plásticos se asocia con un mayor riesgo de mortalidad. El trabajo, publicada en la revista The Lancet Planetary Health, sugiere que mayores niveles de vitamina D y folato en la sangre podrían proteger de estos efectos adversos.

El equipo ha analizado datos de más de 8000 adultos en Estados Unidos, a quienes se ha seguido durante una media de 8 años. Los resultados han mostrado que las personas más expuestas a la mezcla de contaminantes plásticos han tenido un riesgo de morir un 35 % mayor por cualquier causa, un 73% más por cáncer y un 89% más por enfermedad cardiovascular. Con estos datos, los investigadores estiman que esta exposición podría ser responsable de hasta 256 471 muertes al año solo en Estados Unidos.

El estudio desvela, asimismo, que la asociación entre la exposición a plásticos y una mayor mortalidad solo se ha observado en participantes con niveles sanguíneos bajos de vitamina D y folato. Este hallazgo abre la puerta a nuevos estudios para contrarrestar los efectos de estos contaminantes ambientales.

Con estos datos, los investigadores han recomendado reducir al máximo el consumo de alimentos ultraprocesados que no solo no nutren, sino que son una fuente de exposición a los contaminantes estudiados.