Nuevo alud mortal en los Pirineos

PANTICOSA (HUESCA), 29/12/2025.- Operativo de búsqueda y rescate de los tres esquiadores, dos hombres y una mujer, que han fallecido este lunes, y otra mujer ha resultado herida, tras ser arrollados por un alud cuando practicaban esquí de montaña en la ladera oeste del pico Tablato, en el zona del Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca, junto a otros dos montañeros que resultaron ilesos. EFE/Javier Blasco
Euskaraz irakurri: Elur-jausi hilgarri berria Pirinioetan
author image

EITB

Última actualización

En Cerler, Huesca, un esquiador de 25 años ha fallecido tras una avalancha que ha dejado otro herido, en el Pico Cebollés, fuera de pistas. Está siendo un invierno negro en los Pirineos, con ocho fallecidos ya en lo que va de temporada por aludes.

Accidentes de montaña Pirineos Sociedad

