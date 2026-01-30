Dos detenidos por robos con gran violencia en pisos donde obligaban a mujeres a prostituirse

Dos hombres de 29 y 33 años han sido detenidos en Zaragoza y A Coruña, tras una investigación que comenzó a raíz de un robo con "violencia desmedida" en una vivienda de San Sebastián, donde las víctimas eran obligadas a prostituirse. En otras viviendas del mismo tipo ocurrieron sucesos similares, esta vez en Ferrol (A Coruña), Gijón (Asturias) y Valladolid.

La investigación realizada por Ertzaintza y Policía Nacional ha permitido destapar "una estructura criminal especializada en realizar asaltos a mujeres vulnerables, que ejercen la prostitución en viviendas particulares o locales".

La colaboración entre los dos cuerpos policiales ha permitido identificar y localizar a dos de los presuntos autores, que han sido detenidos en A Coruña y Zaragoza. La investigación continua por si pudiera haber más víctimas de hechos similares.

Una de las afectadas del robo en la capital guipuzcoana, ocurrido a principios de noviembre, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en un centro hospitalario debido a las graves lesiones.