Bi pertsona atxilotu dituzte, indarkeria erabilita emakumeak prostituitzera behartzen zituzten pisuetan lapurtzeagatik
Donostiako etxebizitza batean "neurrigabeko indarkeria" erabilita egindako lapurreta baten ondorioz hasi zen ikerketa. Etxe hartan, prostituitzera behartzen zituzten biktimak. Mota bereko beste etxebizitza batzuetan antzeko gertakariak jazo ziren; Ferrolen (A Coruña), Gijonen (Asturias) eta Valladoliden.
29 eta 33 urteko bi gizon atxilotu dituzte Zaragozan eta A Coruñan, Donostiako etxebizitza batean "neurrigabeko indarkeria erabilita" lapurtzea egotzita abiatu zen ikerketa baten baitan. Apartamentu hartan, prostituitzera behartzen zituzten biktimak, eta horrelako beste etxebizitza batzuetan antzeko gertakariak jazo ziren, oraingoan Ferrolen (A Coruña), Gijonen (Asturias) eta Valladoliden.
Ertzaintzak eta Espainiako Poliziak egindako ikerketari esker, "emakume zaurgarriei, gehienak etxebizitza partikularretan edo lokaletan prostituzioan aritzen direnak, lapurretak egiten espezializatutako egitura kriminal bat azaleratu ahal izan da".
Bi polizia-kidegoen arteko lankidetzari esker, A Coruñan eta Zaragozan atxilotu dituzten ustezko egileetako bi identifikatu eta atxilotu ahal izan dituzte.
Gipuzkoako hiriburuan azaroan egindako lapurreta baten biktimetako bati ebakuntza egin behar izan zioten ospitalean, lesio larriak jasan baitzituen.
Zure interesekoa izan daiteke
Adamuzko istripuaren ondorioz hildakoen kopurua 46ra igo da
Kordobako Sofia Erregina Ospitaleko zainketa intentsiboetako unitatean zegoen emakumeetako bat hil da gaur.
Espainiako Gobernuak farmazietan kalamu medizinala banatzeko atea ireki du
Javier Padilla Estatuko Osasun idazkariak baztertu egin du marihuana aisialdirako arautzea.
Gizon bat atxilotu dute Bermeon, emakume bati "eraso matxista larria" egiteagatik
Udalerriko Udalak eman du jakitera joan den astean emakume bati eraso egin zion gizona atxilotu dutela.
Fermin Muguruzak eta Amaia Romerok Palestinaren alde Bartzelonan egin den kontzertuan parte hartu dute
Israelek Palestinan genozidio odoltsua hasi eta bi urte baino gehixeagora, Kataluniako kulturaren ordezkariak Bartzelonako Palau Sant Jordin bildu dira Palestinaren askatasuna eskatzeko. Manifest x Palestina kontzertuan Rosalia, Pep Guardiola, Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza edo Eduard Fernandezek hartu dute parte, besteak beste.
Gizon bat atxilotu dute Barakaldon, beste bati sexu erasoa egitea eta itotzen saiatzea egotzita
Asteazken arratsaldean gertatu zen erasoa, Barakaldoko Lutxana auzoko eraikin huts batean. Biktima eta erasotzailea gaua igarotzera joan ziren bertara.
Gizon batek fisikoki eta sexualki egin dio eraso bikotekideari Gasteizen
Ostegunean gertatu zen erasoa, 16:30 aldera, El Pilar auzoan.
Hexabalente txertoaren zain dauden 30 pertsonak datorren astelehenerako txertatuko dituzte
Iraungitako bi txerto motarekin lotuta egon daitezkeen kasu berriak baieztatu zituen atzo Osasun Sailak; guztira 78 pazienteri eragin diezaieketenak. Horiei dagokienez, argitu dute beharrezkoa denean jasoko dutela txertoa.
Emakume bat atxilotu dute Bilbon, Uribarri auzoan bikotekidea hiltzea egotzita
Biktima, 67 urteko gizon bat, 55 urteko emakume atxilotuarekin bizi zen etxebizitzan aurkitu dute
Eusko Jaurlaritzak nazioarteko babesa duten 154 pertsona artatu ditu urtebetean
Urtebete igaro da Eusko Jaurlaritzak Nazioarteko Babes Sistemaren autonomia fasea bere gain hartu zuenetik eta balantzea egin du Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Sailak. Dena den, asilo prozedurak Espainiak Gobernuak kudeatzen ditu oraindik.