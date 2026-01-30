Un accidente provoca retenciones de 6 kilómetros en la N-1, a la altura de Irura
Un accidente entre un coche y una furgoneta está provocando largas retenciones en la N-1, en Irura. La colisión se ha producido a las 07:50 horas, en sentido Vitoria-Gasteiz.
Un carril permanece cortado y una ambulancia se ha trasladado al lugar del accidente para atender a tres personas que han resultado heridas.
Las retenciones llegaban a 6 kilómetros a las 09:00 horas.
