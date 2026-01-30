Trafikoa
Istripu batek 6 kilometroko auto-ilarak eragin ditu N-1 errepidean, Irura parean

Errei bat itxita dago Gasteizko noranzkoan, eta hiru pertsona artatu behar izan dituzte auto batek eta furgoneta batek talka egin ostean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Auto baten eta furgoneta baten arteko istripuak auto-ilara luzeak eragin ditu N-1 errepidean, Iruran, Gasteizerako noranzkoan.

Errei bat itxita dago, eta anbulantzia bat bertaratu da istripuan zauritu diren hiru pertsonak artatzeko.

Auto-ilarak 6 kilometrokoak ziren 09:00etan.

N-1 Trafikoa Gizartea Tolosa

