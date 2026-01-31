Decenas de personas denuncian la "violenta intervención policial" contra los manteros en Bilbao y piden la regularización de esas personas

Convocadas por las plataformas Mbolo Moye Doole y Manteroekin bat, decenas de personas se han concentrado este sábado en Bilbao para denunciar la "violenta intervención policial" del pasado jueves en la Gran Vía contra las personas que ejercían la actividad mantera en el lugar, algo que dicen sucede "cada mes" y han pedido "medios económicos y técnicos" para "la regularización de estas personas".



Miembros de ambas plataformas y ciudadanos se han congregado en la Plaza Circular de Bilbao, donde han portado una pancarta en la que se leía "Manteroen aurkako jazarpenik ez! (no al acoso contra manteros), Sobrevivir no es delito".



Tras corear durante algunos minutos lemas como "inor ez da ilegala" (nadie es ilegal) o "perseguid al banquero y no al mantero", representantes de las plataformas convocantes han procedido a la lectura de un comunicado en el que han recordado los hechos acaecidos y exigido, entre otras cosas, su fin.



"Sobre las 18.00 horas (del jueves, día 29) se presentaron unos 10 vehículos de la Ertzaintza, y, minutos después, una brigada de policías municipales equipados con cascos, escudos, porras y unidades caninas. Ambas fuerzas bloquearon ese punto de la Gran Vía bilbaína, desplegando una violenta intervención sobre las compañeras que intentaban recoger sus mercancías para abandonar el lugar. Los agentes, causaron lesiones en brazos y piernas de dos de nuestros compañeros, y llegaron, incluso, a agredir a una ertzaina de paisano que manifestó su oposición a semejante trato", han recordado.



Según han explicado, esa actuación no fue "un hecho aislado", sino "reflejo de una estructura de poder racista que cree que estas personas son un problema para nuestra ciudad" y "violencia institucional" en sí misma. Según denuncian, "cada mes viven este ensañamiento, les expropian las mercancías, les incautan sus efectos personales: móviles, llaves, dinero... se les maltrata y desprecia con reducciones violentas, y se abusa de la especial situación de vulneración en la que se encuentran".



Así, han dicho que seguirán "denunciando públicamente todas y cada una de estas intervenciones policiales" y han reclamado que "el presupuesto público y la voluntad política que está detrás sosteniendo estos desmedidos dispositivos policiales se reconduzca" hacia la "regularización de estas personas".