Manteroen kontrako "poliziaren esku-hartze bortitza" salatu dute dozenaka lagunek Bilbon
Mbolo Moye Doole eta Manteroekin bat! plataformek deituta, ostegunean Ertzaintza eta Udaltzaingoa manteroen aurka indarkeriaz aritu zirela salatu dute. Horien esanetan, "ez da gertaera isolatua izan", hilero jazotzen baitira halakoak.
Mbolo Moye Doole eta Manteroekin bat! plataformek deituta, dozenaka herritarrek elkarretaratzea egin dute gaur Bilbon, Poliziak ostegunean Kale Nagusian manteroen kontra egin zuen "esku-hartze bortitza" salatzeko. Bertaratutakoen esanetan, "hilero" gertatzen dira halakoak, eta "baliabide ekonomiko eta teknikoak" eskatu dituzte pertsona horiek erregularizatzeko.
Elkarretaratzea Bilboko Plaza Biribilean egin dute, 13:00etan hasita, "Pertsona manteroen aurkako jazarpen gehiagorik ez! Bizirautea ez da delitua" lelopean.
"Inor ez da ilegala" aldarrikatu eta manteroen aldeko oihuak egin dituzte bertan. Ondoren, bi plataformetako ordezkariek oharra irakurri dute gertatutakoa gogora ekarri eta jazarpena bukatzea eskatzeko.
"Ostegunean, 18:00ak aldera, Ertzaintzaren 10 ibilgailu inguru agertu ziren Kale Nagusian, eta, minutu batzuk geroago, Udaltzaingoaren brigada bat azaldu zen, ezkutuak eta borrak eskuetan eta txakur-unitateak lagun zituela. Bi polizia indarrek Kale Nagusiko zati hori blokeatu zuten, eta esku-hartze bortitza egin zuten merkantziak jasotzen saiatzen ari ziren lankideen kontra. Agenteek lesioak egin zizkieten bi kideri besoetan eta hanketan, eta kalez jantzitako ertzain bati ere eraso zioten, esku-hartzearen kontra azaldu zelako", esan dute bertan.
Horien arabera, ostegunean gertatutakoa "ez da kontu isolatua", eta "indarkeria instituzionaltzat" jo daiteke; gainera, "hilero" izaten dira horrelako esku-hartze neurrigabeak. "Manteroei salgaiak kendu, gauza pertsonalak (mugikorrak, giltzak, dirua...) konfiskatu eta tratu txarrak ematen dizkiete. Gure kideek duten zaurgarritasun egoeraren aurrean, gehiegikeriaz jokatzen dute", kritikatu dute.
Poliziaren esku-hartze horiek dauden artean publikoki salatzen jarraituko dutela jakinarazi dute plataformek, eta "polizia-dispositibo neurrigabe horiek egiteko dagoen diru publikoa pertsona horiek erregularizatzeko erabiltzea" eskatu dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Hiru pertsona artatu dituzte Usurbilen, sute batean kea arnasteagatik, eta beste bat Errenterian
Usurbile, hiru pertsonak tokian bertan artatu dituzte, baina Errenterian, Donostia Ospitalera eraman behar izan dute emakume bat. Barañaingo supermerkatu batean ere sutea izan da larunbat honetan baina ez da inor zauritu.
Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu eta EHEko lau ekintzaileren aurkako epaiketa salatu dute dozenaka lagunek Baionan
Euria eta hotza egin badu ere, 200 euskaltzale batu dira protestara datorren ostegunean epaituko dituzten Euskal Herrian Euskarazeko lau kideei babesa emateko.
Adingabe bat atxilotu dute Getxon, beste gazte bati lepoan labankadak eman eta larri zauritzeagatik
Ertzaintzak jasotako testigantzen arabera, 01:00ak aldera, hiru gazte Areeta auzoko parke batean zeuden banku batean eserita, erasotzailea eurengana joan eta oldartu zitzaienean. Higu gazteek korrika alde egin zuten baina bat harrapatu eta zauritu egin zuen.
Kamioi batek A63 autobian izandako istripuak auto-ilara luzeak eragin ditu Donibane Lohizune parean
Ibilgailua irauli egin da, eta ondorioz zama galdu du. Errepidea erabat itxi dute, baina 19:15ean errei bat ireki dute bertan hiru orduz geldirik egon diren ibilgailuak pasatzeko. Dena den, berriro itxiko dute bidea, kamioia bertatik kendu ahal izateko.
Gizon bat atxilotu dute Errenterian beste gizon bat labanaz hiltzen saiatzea egotzita
Ertzaintzak atzo atxilotu zuen 36 urteko gizasemea, baina gertakariak hilaren 12an jazo ziren, Gipuzkoako udalerri horretako lokal batean. Biktima, 21 urtekoa, ospitaleratu egin behar izan zuten, zauri larriak baitzituen.
Osasun sailburuaren arabera, iraungitako txertoen kasuak "ESI batean edo bitan izan dira, Donostialdekoan tartean"
Alberto Martinezek ETBn egindako elkarrizketa batean azaldu duenez, pertsona batek "bere lana egin beharko lukeen modura egin ez duela ondorioztatzen bada, horren ardura hartu beharko luke, zalantzarik gabe". Sailburu gisa, ahal den neurrian, horrelako akatsak ez direla berriro jazoko bermatu behar duela nabarmendu du, hori baita bere "ardura".
Euskal eskola publikoen "itxierak eta bat-egiteak" itunpeko ikastetxeei "artifizialki eusteko" direla salatu du Sumarrek
Sumar Mugimenduak, Ezker Anitza-IUk eta Berdeak Equok "Hezkuntza publikoaren aldeko frontea" ekitaldia egin dute larunbat honetan Santurtzin, EAEko hezkuntza publikoaren egoera aztertzeko.
Osakidetzak iaz jarritako 168.000 txerto berrikusiko ditu, balizko gorabeheren bila
Gripeari eta COVID-19ari aurre egitekoak izan ezik (seguru dakite horiek ez zeudela iraungita), 2025ean inokulatutako guztiak aztertuko dituzte, badaezpada.
Elurrak eta izotzak zirkulazioa zaildu dute zenbait mendatetan larunbat honetan
Bernedoko mendatea itxita dago, errepidean elurra pilatu baita. Azazetan, Kurtzetan, Herreran edo Urduñako mendatean arreta handiz ibili behar da, eta Opakuan eta Izaban kateak behar dira.