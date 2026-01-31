Albiste da

Manteroen kontrako "poliziaren esku-hartze bortitza" salatu dute dozenaka lagunek Bilbon

Mbolo Moye Doole eta Manteroekin bat! plataformek deituta, ostegunean Ertzaintza eta Udaltzaingoa manteroen aurka indarkeriaz aritu zirela salatu dute. Horien esanetan, "ez da gertaera isolatua izan", hilero jazotzen baitira halakoak. 

Concentración en favor de los manteros EUROPA PRESS 31/1/2026

Bilboko Plaza Biribilean egin dute protesta, polizia-oldarraldia izan zen lekutik gertu. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Mbolo Moye Doole eta Manteroekin bat! plataformek deituta, dozenaka herritarrek elkarretaratzea egin dute gaur Bilbon, Poliziak ostegunean Kale Nagusian manteroen kontra egin zuen "esku-hartze bortitza" salatzeko. Bertaratutakoen esanetan, "hilero" gertatzen dira halakoak, eta "baliabide ekonomiko eta teknikoak" eskatu dituzte pertsona horiek erregularizatzeko.

Elkarretaratzea Bilboko Plaza Biribilean egin dute, 13:00etan hasita, "Pertsona manteroen aurkako jazarpen gehiagorik ez! Bizirautea ez da delitua" lelopean.

"Inor ez da ilegala" aldarrikatu eta manteroen aldeko oihuak egin dituzte bertan. Ondoren, bi plataformetako ordezkariek oharra irakurri dute gertatutakoa gogora ekarri eta jazarpena bukatzea eskatzeko.

"Ostegunean, 18:00ak aldera, Ertzaintzaren 10 ibilgailu inguru agertu ziren Kale Nagusian, eta, minutu batzuk geroago, Udaltzaingoaren brigada bat azaldu zen, ezkutuak eta borrak eskuetan eta txakur-unitateak lagun zituela. Bi polizia indarrek Kale Nagusiko zati hori blokeatu zuten, eta esku-hartze bortitza egin zuten merkantziak jasotzen saiatzen ari ziren lankideen kontra. Agenteek lesioak egin zizkieten bi kideri besoetan eta hanketan, eta kalez jantzitako ertzain bati ere eraso zioten, esku-hartzearen kontra azaldu zelako", esan dute bertan. 

Horien arabera, ostegunean gertatutakoa "ez da kontu isolatua", eta "indarkeria instituzionaltzat" jo daiteke; gainera, "hilero" izaten dira horrelako esku-hartze neurrigabeak. "Manteroei salgaiak kendu, gauza pertsonalak (mugikorrak, giltzak, dirua...) konfiskatu eta tratu txarrak ematen dizkiete. Gure kideek duten zaurgarritasun egoeraren aurrean, gehiegikeriaz jokatzen dute", kritikatu dute.

Poliziaren esku-hartze horiek dauden artean publikoki salatzen jarraituko dutela jakinarazi dute plataformek, eta "polizia-dispositibo neurrigabe horiek egiteko dagoen diru publikoa pertsona horiek erregularizatzeko erabiltzea" eskatu dute.

