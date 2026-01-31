Hoy es noticia
SINIESTRO
El accidente de un camión en la A63 provoca largas retenciones a la altura de San Juan de Luz

El vehículo ha perdido la carga que transportaba y por ello han tenido que cortar la autovía.

Euskaraz irakurri: Kamioi batek A63 autobidean izandako istripuak auto-ilara luzeak eragin ditu Donibane Lohizune parean
author image

EITB

Última actualización

A primera hora de la tarde, sobre las 16:00 horas, un accidente en la autovía A63, cerca de San Juan de Luz, ha dificultado la circulación en sentido Gipuzkoa. 

Un conductor de camión ha perdido el control, el vehículo ha volcado y la carga que transportaba en su interior ha quedado tirada en la calzada, lo que ha obligado a cortar el A63 y ha generado retenciones de hasta 6 kilómetros.

En el siniestro no se han registrado heridos, pero se ha producido un corte total del tráfico.

Accidentes de Tráfico Lapurdi Iparralde Sociedad

