Kamioi batek A63 autobian izandako istripuak auto-ilara luzeak eragin ditu Donibane Lohizune parean

Ibilgailua irauli egin da, eta ondorioz zama galdu du. Errepidea itxita dago.
EITB

Azken eguneratzea

Arratsaldeko lehen orduan, 16:00ak aldera, A63 autobian, Donibane Lohizunetik gertu, izandako istripu batek zirkulazioa zaildu du, Gipuzkoarako noranzkoan. 

Kamio gidari batek kontrola galdu du, ibilgailua irauli egin da, eta barruan zeraman zama errepidean botata geratu da. Ondorioz, A63a itxi behar izan dute, eta horrek 6 kilometroko auto ilarak sortu ditu.

Ezbeharrean ez da inor zauritu, baina trafikoa erabat eten da.

