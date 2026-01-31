Kamioi batek A63 autobian izandako istripuak auto-ilara luzeak eragin ditu Donibane Lohizune parean
Arratsaldeko lehen orduan, 16:00ak aldera, A63 autobian, Donibane Lohizunetik gertu, izandako istripu batek zirkulazioa zaildu du, Gipuzkoarako noranzkoan.
Kamio gidari batek kontrola galdu du, ibilgailua irauli egin da, eta barruan zeraman zama errepidean botata geratu da. Ondorioz, A63a itxi behar izan dute, eta horrek 6 kilometroko auto ilarak sortu ditu.
Ezbeharrean ez da inor zauritu, baina trafikoa erabat eten da.
Adingabe bat atxilotu dute Getxon, beste gazte bati lepoan labankadak eman eta larri zauritzeagatik
Ertzaintzak jasotako testigantzen arabera, 01:00ak aldera, hiru gazte Areeta auzoko parke batean zeuden banku batean eserita, erasotzailea eurengana joan eta oldartu zitzaienean. Higu gazteek korrika alde egin zuten baina bat harrapatu eta zauritu egin zuen.
Gizon bat atxilotu dute Errenterian beste gizon bat labanaz hiltzen saiatzea egotzita
Ertzaintzak atzo atxilotu zuen 36 urteko gizasemea, baina gertakariak hilaren 12an jazo ziren, Gipuzkoako udalerri horretako lokal batean. Biktima, 21 urtekoa, ospitaleratu egin behar izan zuten, zauri larriak baitzituen.
Osasun sailburuaren arabera, iraungitako txertoen kasuak "ESI batean edo bitan izan dira, Donostialdekoan tartean"
Alberto Martinezek ETBn egindako elkarrizketa batean azaldu duenez, pertsona batek "bere lana egin beharko lukeen modura egin ez duela ondorioztatzen bada, horren ardura hartu beharko luke, zalantzarik gabe". Sailburu gisa, ahal den neurrian, horrelako akatsak ez direla berriro jazoko bermatu behar duela nabarmendu du, hori baita bere "ardura".
Euskal eskola publikoen "itxierak eta bat-egiteak" itunpeko ikastetxeei "artifizialki eusteko" direla salatu du Sumarrek
Sumar Mugimenduak, Ezker Anitza-IUk eta Berdeak Equok "Hezkuntza publikoaren aldeko frontea" ekitaldia egin dute larunbat honetan Santurtzin, EAEko hezkuntza publikoaren egoera aztertzeko.
Osakidetzak iaz jarritako 168.000 txerto berrikusiko ditu, balizko gorabeheren bila
Gripeari eta COVID-19ari aurre egitekoak izan ezik (seguru dakite horiek ez zeudela iraungita), 2025ean inokulatutako guztiak aztertuko dituzte, badaezpada.
Elurrak eta izotzak zirkulazioa zaildu dute zenbait mendatetan larunbat honetan
Bernedoko mendatea itxita dago, errepidean elurra pilatu baita. Azazetan, Kurtzetan, Herreran edo Urduñako mendatean arreta handiz ibili behar da, eta Opakuan eta Izaban kateak behar dira.
Donostiako La Anunciata ikastetxeak ateak itxiko ditu datorren ikasturtean, ikasle kopuruaren beherakadagatik
Kristau Eskolak patronatuari lagunduko diola iragarri du, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, egungo ikasleen matrikulazioa datorren ikasturterako errazteko asmoz.
Bigarren gazte bat hil da Pirinioetako elur-jausiaren eraginez
Guadalajarako 22 urteko gizon bat da. Ostegun arratsaldean 25 urteko eskiatzaile bat hil zen, Zaragozakoa, elur-jausi batek harrapatuta Cebolles mendian, pistatik kanpo.
Adamuzko istripuaren biktimen kopurua 46ra igo da
Kordobako Sofia Erregina Ospitaleko zainketa intentsiboetako unitatean zegoen emakumeetako bat hil da gaur.