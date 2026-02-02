Gipuzkoa contará con su primera Escuela de Hostelería a partir de 2027

Gipuzkoa contará con su primera Escuela de Hostelería de Formación Profesional a partir de 2027, según ha anunciado la consejera de Educación del Gobierno Vasco Begoña Pedrosa.

Sería la cuarta escuela de hostelería en Euskadi, junto con las de Leioa, Galdakao y Gamarra. El Departamento de Educación trabaja ya con el Ayuntamiento de Donostia para el emplazamiento.

La primera Escuela de Hostelería de Gipuzkoa arrancará con un grado medio en restauración y gastronomía, y después llegarán varios grados básicos y un grado superior en dirección de cocinas. Una oferta para un público amplio, en palabras de la consejera, que esperan poder poner en marcha a más tardar el curso 2027-2028.

Esta oferta llegará a una ciudad que ya cuenta con una propuesta muy potente y consolidada en el ámbito privado con el Basque Coulinary Center. Se trata, según la consejera, de dar una oferta a todo el que quiera acceder a la empleabilidad, pero también a quien quiera evolucionar en su trayectoria laboral.