Formación Profesional
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gipuzkoa contará con su primera Escuela de Hostelería a partir de 2027

Sería la cuarta escuela de hostelería en Euskadi, junto con las de Leioa, Galdakao y Gamarra. El Departamento de Educación trabaja ya con el Ayuntamiento de Donostia para el emplazamiento.
Gipuzkoa contará con su primera Escuela de Hostelería a partir de 2027. Sería la cuarta escuela de hostelería en Euskadi, junto con las de Leioa, Galdakao y Gamarra. El Departamento de Educación trabaja ya con el Ayuntamiento de Donostia para el emplazamiento.
Estudiantes en una escuela de hostelería. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Gipuzkoak bere lehen Ostalaritza Eskola izango du 2027tik aurrera
author image

EITB

Última actualización

Gipuzkoa contará con su primera Escuela de Hostelería de Formación Profesional a partir de 2027, según ha anunciado la consejera de Educación del Gobierno Vasco Begoña Pedrosa.

Sería la cuarta escuela de hostelería en Euskadi, junto con las de Leioa, Galdakao y Gamarra. El Departamento de Educación trabaja ya con el Ayuntamiento de Donostia para el emplazamiento.

La primera Escuela de Hostelería de Gipuzkoa arrancará con un grado medio en restauración y gastronomía, y después llegarán varios grados básicos y un grado superior en dirección de cocinas. Una oferta para un público amplio, en palabras de la consejera, que esperan poder poner en marcha a más tardar el curso 2027-2028.

Esta oferta llegará a una ciudad que ya cuenta con una propuesta muy potente y consolidada en el ámbito privado con el Basque Coulinary Center. Se trata, según la consejera, de dar una oferta a todo el que quiera acceder a la empleabilidad, pero también a quien quiera evolucionar en su trayectoria laboral. 

Educación Gastronomía Gipuzkoa Donostia-San Sebastián Formación Profesional Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X