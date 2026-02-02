El Departamento de Educación del Gobierno Vasco abre del 2 al 13 de febrero el plazo de presentación de solicitudes de prematrícula para el curso 2026-2027 en los centros públicos y concertados de la CAV, Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Aquí hemos recopilado todo lo que hay que saber para la matriculación:

¿Cuándo?

Del 2 al 13 de febrero de 2026

¿Dónde?

Online o en el centro elegido en primer lugar en horario de secretaría.

El buscador de centros está a disposición de todos, así como la guía de modelos lingüísticos por territorios (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa).

¿No sabes cuántos puntos te corresponden por proximidad? Aquí puedes consultar la puntuación.

¿Qué?

El formulario de solicitud, documentación, autorización para consultar los datos de renta.

¿Dónde puedo consultar el resultado de la solicitud?

Se puede consultar online, en Ikasgunea.