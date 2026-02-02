Guía para la prematrícula en las escuelas de la CAV
Desde hoy y hasta el 13 de febrero se podrá presentar la prematrícula online o presencialmente, y aquí hemos recopilado toda la información necesaria.
El Departamento de Educación del Gobierno Vasco abre del 2 al 13 de febrero el plazo de presentación de solicitudes de prematrícula para el curso 2026-2027 en los centros públicos y concertados de la CAV, Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
Aquí hemos recopilado todo lo que hay que saber para la matriculación:
¿Cuándo?
Del 2 al 13 de febrero de 2026
¿Dónde?
Online o en el centro elegido en primer lugar en horario de secretaría.
El buscador de centros está a disposición de todos, así como la guía de modelos lingüísticos por territorios (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa).
¿No sabes cuántos puntos te corresponden por proximidad? Aquí puedes consultar la puntuación.
¿Qué?
El formulario de solicitud, documentación, autorización para consultar los datos de renta.
¿Dónde puedo consultar el resultado de la solicitud?
Se puede consultar online, en Ikasgunea.
PREGUNTAS FRECUENTES:
- ¿Cuántas solicitudes puedo presentar? Una. En caso de presentar más de una, no se tendrá en cuenta ninguna de ellas.
- ¿Significa esto que sólo puedo solicitar un centro? No. En tu solicitud puedes hacer tantas peticiones como quieras: centro y modelo lingüístico. Se recomienda solicitar tantos centros de ámbito de influencia como sea posible, sobre todo los más cercanos al domicilio, para evitar la asignación a un centro no seleccionado.
- ¿Da igual el orden en el que haga las solicitudes? No. Debe ordenar las solicitudes según sus preferencias, porque en la adjudicación se le asignará lo mejor que se pueda en función de ese orden.
- Para continuar en el mismo centro, ¿tengo que presentar la solicitud? No. Si actualmente está matriculado en un curso de dos años o superior y quiere seguir en el centro y en el mismo modelo lingüístico, su duración está garantizada, siempre que el centro imparta el siguiente nivel de lo que está haciendo, por lo que no tiene que presentar ninguna solicitud.
- Si ya está en el aula de un año de un centro, ¿tengo que presentar la solicitud de permanencia en el mismo centro? Sí. Los alumnos se incorporan a nuestro sistema educativo en un nivel igual o superior a dos años, por lo que si tiene matrícula en un centro en el nivel de un año y quiere estar en el nivel de dos años, debe participar en el proceso de admisión y presentar la solicitud correspondiente.
- ¿Puedo presentar la documentación adicional fuera de plazo? No. Si en el plazo no aporta toda la documentación preceptiva, la solicitud quedará incompleta y no se tendrá en cuenta a la hora de adjudicar las plazas. Por otra parte, en la adjudicación no se tendrán en cuenta los puntos del baremo no acreditados en plazo.
- Si el curso pasado me asignaron un centro que no había solicitado en la primera opción y quiero volver a intentarlo este año, ¿puedo volver a hacer la solicitud para el curso siguiente?, ¿y si no me vuelven a dar el centro solicitado, perderé la plaza en el centro en el que estoy actualmente? Puedes hacer la solicitud y añadir el número de opciones que consideres oportunas (cuanto más mejor). Si no se vuelve a dar la opción solicitada, no se perderá la plaza del centro actual. Sólo si le dan plaza en el nuevo centro se pierde la plaza en el centro en el que estudia.
Plazos
- Del 2 al 13 de febrero de 2026 para presentar solicitudes y documentación
- Publicación de la relación de solicitantes: 4 de marzo.
- Consultas y reclamaciones: hasta el 12 de marzo
- Publicación de listas provisionales: 24 de marzo.
- Realización de consultas: hasta el 13 de abril
- Reclamaciones a las listas provisionales en el Consejo Escolar del Centro: hasta el 13 de abril
- Desistimiento de la solicitud: hasta el 13 de abril
- Publicación de las listas definitivas: 21 de abril.
- Realización de consultas: hasta el 25 de mayo
- Publicación de los listados de plazas adjudicadas por los Delegados Territoriales: 24 de abril
- Recursos de alzada a las listas definitivas: hasta el 25 de mayo
- Duración de la lista de espera: hasta el 11 de septiembre
- Duración de la reserva de plazas: hasta el 11 de septiembre
- Duración de las Comisiones Territoriales de Garantías de Admisión: hasta el 11 de septiembre
