EAEko ikastetxeetan aurrematrikula egiteko gida
Gaurtik otsailaren 13ra arte egin ahal izango da aurrematrikula online zein aurrez aurre, eta hemen jaso dugu jakin beharreko informazio guztia.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak otsailaren 2tik 13ra izango du zabalik 2026-2027 ikasturterako aurrematrikula eskaerak aurkezteko epea, EAEko ikastetxe publiko eta itunduetan, Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.
Hemen bildu ditugu matrikulaziorako jakin beharreko guztiak:
Noiz?
2026ko otsailaren 2tik 13ra
Non?
Online zein aukeratutako lehenengo ikastetxean, idazkaritza ordutegian.
Ikastetxeen bilatzailea eskuragarri dago; eta hizkuntza ereduen gida, lurraldeka (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa).
Hurbiltasunagatik zenbat puntu dagozkizun ez dakizu? Hemen kontsulta dezakezu baremoaren puntuazioa.
Zer egin behar dut?
Hau da aurrez aurre aurkeztu beharrekoa: eskabide orria, dokumentazioa, errenta datuak kontsultatzeko baimena.
Non kontsulta dezaket eskaeraren emaitza?
Online kontsulta daiteke, Ikasgunean.
OHIKO GALDERAK:
- Zenbat eskabide aurkez ditzaket? Bat. Bat baino gehiago aurkeztuz gero, ez da horietako bat bera ere kontuan hartuko.
- Horrek esan nahi al du ikastetxe bat bakarrik eska dezakedala? Ez. Zure eskabidean nahi beste eskaera egin ditzakezu: ikastetxea eta hizkuntza-eredua.. Ahal beste eragin-eremuko zentro eskatzea gomendatzen da, batez ere etxetik hurbilen daudenak, hautatu gabeko ikastetxe bati esleitzea saihesteko.
- Berdin al dio zein ordenatan eskatzen ditudan eskaerak? Ez. Bere lehentasunen arabera ordenatu behar dituzu eskaerak, esleipenean ordenazio horren arabera ahal duen onena esleituko zaizulako.
- Ikastetxe berean jarraitzeko, eskaera aurkeztu behar al dut? Ez. Gaur egun bi urteko edo goiko maila batean matrikulatuta badago eta ikastetxean eta hizkuntza- eredu berean jarraitu nahi badu, bere iraupena bermatuta dago, betiere ikastetxeak egiten ari denaren hurrengo maila ematen badu, eta, beraz, ez du inolako eskaerarik aurkeztu behar.
- Dagoeneko ikastetxe bateko urtebeteko gelan badago, ikastetxe berean jarraitzeko eskaera aurkeztu behar al dut? Bai. Ikasleak gure hezkuntza-sisteman bi urteko edo hortik gorako mailan sartzen dira. Ondorioz, ikastetxe batean urtebeteko mailan matrikula badu eta bertan bi urteko mailan egon nahi badu, onarpen prozesuan parte hartu behar du eta dagokion eskaera aurkeztu.
- Epez kanpo aurkeztu izango ahal dut dokumentazio gehigarria? Ez. Epean nahitaezko dokumentazio guztia aurkezten ez badu, eskabidea osatu gabe geratuko da, eta ez da kontuan hartuko plazak esleitzerakoan. Bestalde, esleipenean ez dira kontuan hartuko epe barruan egiaztatu gabeko baremoko puntuak.
- Joan den ikasturtean lehen aukeran eskatu ez nuen ikastetxe bat esleitu bazidaten, eta aurten berriro saiatu nahi badut, egin al dezaket eskaera berriro hurrengo ikasturterako? Eta eskatutako ikastetxea berriro ematen ez badidate, gaur egun nagoen ikastetxean galduko al dut plaza? Eskaera egin dezakezu eta egokitzat jotzen dituzun aukeren kopurua gehitu (zenbat eta gehiago hobe). Eskatutako aukera berriro ematen ez bada, ez da egungo ikastetxeko plaza galduko. Ikastetxe berrian plaza ematen badiote bakarrik galtzen da plaza ikasten ari den ikastetxean.
Epeak
- 2026ko otsailaren 2tik 13ra eskabideak eta agiriak aurkezteko epea
- Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: martxoaren 4an.
- Kontsultak egitea eta erreklamazioak aurkeztea: martxoaren 12ra arte
- Behin-behineko zerrendak argitaratzea: martxoaren 24an.
- Kontsultak egitea: apirilaren 13ra arte
- Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea Ikastetxeko Eskola Kontseiluan: apirilaren 13ra arte
- Eskabidean atzera egitea: apirilaren 13ra arte
- Behin betiko zerrendak argitaratzea: apirilaren 21ean.
- Kontsultak egitea: maiatzaren 25ra arte
- Lurralde-ordezkariek esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: apirilaren 24an
- Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea: maiatzaren 25era arte
- Itxarote-zerrendaren iraunaldia: irailaren 11ra arte
- Plazen erreserbaren iraunaldia: irailaren 11ra arte
- Onarpen-bermeen Lurralde-batzordeen iraunaldia: irailaren 11ra arte
