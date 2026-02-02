SALUD
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un total de 80 personas recibieron la eutanasia en la CAV en 2025, un 62% más que un año antes

Las solicitudes de eutanasia fueron 120, frente a las 74 del año anterior.
20211104163505_eutanasia_
Eutanasia. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: 2025ean 80 pertsonak jaso zuten eutanasia EAEn, urtebete lehenago baino % 62 gehiagok
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un total de 80 personas recibieron la eutanasia en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en 2025, lo que representa un incremento del 62% respecto a la cifra registrada un año antes.

Además, y según los datos aportados este lunes en el Parlamento Vasco por la Comisión de Garantía y Evaluación de Euskadi en materia de eutanasia, el año pasado se registraron 120 solicitudes de eutanasia, frente a las 74 que se produjeron en 2024.

En esta comparecencia ante la Comisión de Salud, solicitada por EH Bildu, la Comisión de Garantía y Evaluación de Euskadi en materia de eutanasia ha destacado que el aumento de peticiones y de eutanasias realizadas en los últimos años.

Sesde este órgano se ha informado de que de las solicitudes totales acumuladas, el 75% van a ser autorizadas, mientras que se rechazará el 13% y se desestimará el 1%. Por otra parte, en el 14,4% de los casos, la persona solicitante fallece durante el proceso.

El 10,8% de las peticiones corresponden a personas que habían dejado instrucciones previas para recibir la eutanasia, la mayoría de ellas personas con demencia que habían cumplimentado el correspondiente documento de voluntades anticipadas.

La edad media de las personas solicitantes es de 74 años, el 51% son hombres y el 49%, mujeres. Las enfermedades de base más frecuentes son las neurológicas y oncológicas a porcentajes iguales.

El 53% de las eutanasias se realizan en el hospital, si bien el médico da la opción de llevarla a cabo en el hogar o en el centro sociosanitario en el que la persona esté ingresada.

En todos los casos de eutanasia registrados hasta ahora en Euskadi, ha sido el profesional sanitario el que la ha llevado a cabo, por lo que la opción de la autoadministración no se ha utilizado hasta el momento

Salud Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Salud carga contra EH Bildu y asegura que hacer público el caso de las vacunas caducadas "sobraba"

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha explicado en el programa "Egun On" de ETB1 que desde el Departamento se quería trasladar "un mensaje claro" a las familias y para ello pidieron informes a las autoridades competentes. Afirma que estaban a la espera, cuando EH Bildu hizo público el caso. "Si lo sabían desde 10 días antes, ¿por qué no hicieron nada?, En este caso nosotros conocíamos los hechos, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiéramos sabido?", se ha preguntado. 

Cargar más
Publicidad
X