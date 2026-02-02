OSASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iaz 80 pertsonak jaso zuten eutanasia EAEn, aurreko urtean baino % 62k gehiagok

Eutanasia eskaerak 120 izan ziren, eta aurreko urtean, 74.

20211104163505_eutanasia_
Eutanasia. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iaz 80 pertsonak jaso zuten eutanasia Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, hau da, aurreko urtean baino % 62k gehiagok.

Gainera, Euskadiko Berme eta Ebaluazio Batzordeak eutanasiaren arloan astelehen honetan Eusko Legebiltzarrean emandako datuen arabera, iaz 120 eutanasia eskaera erregistratu ziren, eta 74, berriz, 2024an.

EH Bilduk eskatuta Osasun Batzordean egindako agerraldian, Euskadiko Berme eta Ebaluazio Batzordeak nabarmendu du azken urteotan egindako eskaera eta eutanasia kopuruak gora egin duela.

Organo horrek jakinarazi du metatutako eskaera guztien % 75 baimenduko direla, % 13 atzera botako direla, eta % 1 ezetsiko direla. Bestalde, kasuen % 14,4tan eskatzailea prozesuan zehar hil omen da.

Eskaeren % 10,8 eutanasia jasotzeko aldez aurreko jarraibideak utzi zituzten pertsonei dagozkie, gehienak aurretiazko borondateen dokumentua bete zuten eta dementzia duten pertsonak dira.

Eskatzaileen batez besteko adina 74 urtekoa da, % 51 gizonak dira eta % 49 emakumeak. Gaixotasun ohikoenak neurologikoak eta onkologikoak dira, ehuneko berdinetan.

Eutanasien % 53 ospitalean egin dira, baina medikuak aukera ematen du eutanasia pertsona ospitaleratuta dagoen etxean edo zentro soziosanitarioan egiteko.

EAEn orain arte erregistratutako eutanasia kasu guztietan, osasun profesional batek egin du, eta, beraz, nork bere buruari egiteko aukera ez da erabili orain arte. 

Osasuna Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EH Bilduk iraungitako txertoen inguruan egindako ohartarazpena "sobera" zegoen, Osasun Sailaren ustez

Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiak ETB1eko "Egun On" saioan azaldu duenez, familiei "mezu argi bat" helarazi nahi zieten, eta, horretarako, txostenak eskatu zituzten. Horien zain zeudenean egin zuen EH Bilduk eman zuen auziaren berri. "10 egun lehenagotik baldin bazekiten, zergatik ez zuten ezer egin? Kasu honetan guk bagenekien, baina zer gertatuko litzateke jakin izan ez bagenu?", galdetu du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X