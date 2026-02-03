Mañana de sobresaltos en Rodalies de Cataluña, con dos incidencias que han obligado a parar los trenes
Dos nuevas incidencias en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona han trastocado otro día más la mañana de los y las usuarias de Rodalies en Cataluña. Esta vez se han producido dos cortes completos del servicio, si bien la circulación de trenes se ha restablecido en pocos minutos en ambos casos.
La primera incidencia se ha producido entre las 7:10 y las 7:15 de esta mañana, lo que ha obligado a detener la circulación de trenes durante este tiempo.
El segundo corte se ha originado a las 08:08 y ha vuelto a paralizar el servicio de Rodalies, aunque los técnicos la han podido resolver también en pocos minutos, según Renfe, y se ha solucionado a las 08:19 horas.
La compañía ferroviaria ha informado de que el servicio catalán de trenes de cercanías y regionales, operado por Renfe, se ha vuelto a recuperar al resolverse esta segunda incidencia.
