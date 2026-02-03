Goiz gorabeheratsua Kataluniako Rodaliesen, zirkulazioa bi bider eten da eta
Lehen mozketa 07:10 eta 07:15 artean gertatu da; bigarrena, berriz, 08:08 eta 08:19 artean. Renfek adierazi duenez, trenak normaltasunez dabiltza dagoeneko.
Bartzelonako Adifeko Trafiko Zentralean (CTC) gaur goizean izandako bi gorabeherak Kataluniako Rodaliesen erabiltzaileen ohiko martxa nahasi dute beste behin ere. Oraingo honetan, bi aldiz guztiz eten behar izan dute tren zerbitzua, nahiz eta, bi kasuetan ere, minutu gutxian konpondu den egoera.
Lehen gorabehera gaur goizeko 07:10etik 07:15era gertatu da, eta, ondorioz, trenen zirkulazioa gutziz eten behar izan da tarte horretan.
Bigarren mozketa 08:08an izan da, Rodalies zerbitzua berriro gelditu da, baina teknikariek minutu gutxian konpondu ahal izan dute, Renferen arabera, eta 08:19an konponduta zegoen jada.
Tren konpainiak jakinarazi duenez, bigarren gorabehera horren ostean, Renfek kudeatzen duen aldiriko eta eskualdeko trenen Kataluniako zerbitzua ohikoan dabil.
Zure interesekoa izan daiteke
Espainiako Gobernuak sare sozialetan sartzea debekatuko die 16 urtetik beherakoei
Pedro Sanchezek iragarri du Espainiak sare sozialetako zuzendariak erantzule egingo dituela legez kanpoko eta gorrotozko edukiengatik.
39 urteko gizon bat hil da Bergaran, auto batek harrapatuta
Ezbeharra 07:15ean gertatu da, Ibarra kalean.
Auto-ilarak Bilbon, hainbat ibilgailuk Zorrotza parean istripua izan ondoren
Hiru ibilgailuk talka egin dute eta ondorioz erreietako bat itxi dute. Hori dela eta, lau kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira.
Albiste izango dira: iraungitako txertoak, San Blas eguna eta EEEa Tubos Reunidosen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Zaldi-probek beteko dute idi-proben lekua Abadiñoko San Blas egunean
Erroskilla eta eztarria babesteko lokarriekin batera, idi-probek leku berezia izan ohi dute sanblasetan, baina, aurtengoan, egitarauan moldaketak egin behar izan ditu Udalak, dermatosiaren ondorioz.
Dermatosi nodular kutsakorraren aurkako neurriak eguneratu ditu Jaurlaritzak
Behi-aziendak azoka eta erakustaldietan egotea debekatu da, baina aldundiek salbuespenez baimendu ahal izango dute ustiategi bereko behiak egotea, zenbait baldintza beteta. Neurri horrek ate joka diren inauterietako bigantxen ikuskizunak eta sokamuturrak egitea ahabildetu dezake.
Onddoekin egindako ontziak errealitate izan daitezke etorkizunean
Gueñesko Basque Biodesing Centerren urteak daramatzate mizelioa ikertzen. Onddoetatik datorren materiala da, urarekiko erresistentea eta biodegradagarria, eta etorkizunean plastikoa edo kartoiak ordeztu ditzake ontziak egiteko.
Iraungitako dosiarekin txertatutako haurtxo baten amak salatu du "segurtasunik eza" eragin diola egoerak
Iraungitako txerto hexabalentearen dosi bat jaso zuen haurtxo baten amak esan du egoerak "segurtasunik eza" eragin diola, beti pentsatu izan baitu Osakidetzak dena egiten duela ondo. Horrez gain, adierazi du barkamena eskatu eta adingabeari txertoa berriro jartzeko hitzordua eman diotela.
Adi Bilbo inguruko errepideetan, seik izena aldatu dute eta, A-8a barne
Gidariek eta nabigatzaileek izen berriekin ohitu beharko dute orain. Garai bateko Hegoaldeko saihesbideak BI-10 izena hartuko du, eta Txorierriko igarobidea BI-30 izango da aurrerantzean.