Goiz gorabeheratsua Kataluniako Rodaliesen, zirkulazioa bi bider eten da eta

Lehen mozketa 07:10 eta 07:15 artean gertatu da; bigarrena, berriz, 08:08 eta 08:19 artean. Renfek adierazi duenez, trenak normaltasunez dabiltza dagoeneko. 

EITB

Bartzelonako Adifeko Trafiko Zentralean (CTC) gaur goizean izandako bi gorabeherak Kataluniako Rodaliesen erabiltzaileen ohiko martxa nahasi dute beste behin ere. Oraingo honetan, bi aldiz guztiz eten behar izan dute tren zerbitzua, nahiz eta, bi kasuetan ere, minutu gutxian konpondu den egoera. 

Lehen gorabehera gaur goizeko 07:10etik 07:15era gertatu da, eta, ondorioz, trenen zirkulazioa gutziz eten behar izan da tarte horretan.

Bigarren mozketa 08:08an izan da, Rodalies zerbitzua berriro gelditu da, baina teknikariek minutu gutxian konpondu ahal izan dute, Renferen arabera, eta 08:19an konponduta zegoen jada. 

Tren konpainiak jakinarazi duenez, bigarren gorabehera horren ostean, Renfek kudeatzen duen aldiriko eta eskualdeko trenen Kataluniako zerbitzua ohikoan dabil.

