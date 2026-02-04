Día Mundial contra el Cáncer
Cada año se diagnostican 16 000 nuevos casos de cáncer en Euskadi, pero la supervivencia supera ya el 57 %

El cáncer de mama o el de próstata son los que más se superan, con una supervivencia a cinco años situada entre el 75 y el 85 %. Asimismo, la supervivencia en cáncer infantil también ha mejorado: los menores de 15 años alcanzan tasas de supervivencia cercanas al 80 %, según datos de Osakidetza.
minbizia haurrak niños cancer
Los menores de 15 años alcanzan tasas de supervivencia al cáncer cercanas al 80 %. Foto: Orain
Este 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, principal causa de muerte en Euskadi. Según datos de Eustat del segundo trimestre de 2025, los tumores representaron aproximadamente 28 % de las defunciones en la comunidad.

No obstante, los datos dan lugar a la esperanza: cada año se diagnostican 16 000 nuevos casos de cáncer en Euskadi, pero la supervivencia supera ya el 57 %. El cáncer de mama o el de próstata son los que más se superan, con una supervivencia a cinco años situada entre el 75 y el 85 %.

Asimismo, la supervivencia en cáncer infantil también ha mejorado: los menores de 15 años alcanzan tasas de supervivencia cercanas al 80 %, según datos de Osakidetza.

La tasa de supervivencia se ha duplicado en las últimas cuatro décadas. El Estado español, junto a Suiza, Finlandia y Estonia es uno de los lugares de Europa donde más se sobrevive al cáncer. Reino Unido, los Países Bajos y Noruega presentan las tasas de supervivencia más bajas.

Según datos de la OMS, casi cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo están vinculados a causas que pueden prevenirse, desde el consumo de tabaco, el alcohol, el sobrepeso y la inactividad física, la contaminación, la radiación ultravioleta.

En todo el mundo, un 37,8 % de los cánceres, a nivel mundial el año pasado (18,7 millones) podrían haberse prevenido. De todos los casos se observó que la causa evitable más frecuente era el tabaquismo.

