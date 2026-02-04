Minbiziaren aurkako Munduko Eguna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Urtero 16.000 minbizi-kasu berri diagnostikatzen dira Euskadin, baina biziraupena % 57tik gorakoa da

Bularreko minbizia edo prostatakoa dira gehien gainditzen direnak, bost urtera % 75 eta % 85 bitarteko biziraupenarekin. Halaber, haurren minbiziaren biziraupenak ere hobera egin du: 15 urtetik beherakoek % 80 inguruko biziraupen-tasak dituzte, Osakidetzaren datuen arabera.

minbizia haurrak niños cancer
15 urtetik beherakoek minbiziaren biziraupen-tasak % 80 ingurukoak dira. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Otsailaren 4a Minbiziaren aurkako Munduko Eguna da, heriotza-kausa nagusia Euskadin. Eustateko 2025eko bigarren hiruhilekoko datuen arabera, tumoreak erkidegoko heriotzen % 28 inguru izan ziren.

Hala ere, datuek itxaropena pizten dute: urtero 16.000 minbizi-kasu berri diagnostikatzen dira Euskadin, baina biziraupena % 57tik gorakoa da. Bularreko minbizia edo prostatakoa dira gehien gainditzen direnak, bost urtera % 75-85eko biziraupenarekin.

Halaber, haurren minbiziaren biziraupenak ere hobera egin du: 15 urtetik beherakoek % 80 inguruko biziraupen-tasak dituzte, Osakidetzaren datuen arabera.

Biziraupen-tasa bikoiztu egin da azken lau hamarkadetan. Espainiar Estatua, Suitza, Finlandia eta Estoniarekin batera, minbiziari gehien bizirauten dion Europako lekuetako bat da.

OMEren datuen arabera, munduko hamar minbizi-kasutik ia lau tabakoaren kontsumoarekin, alkoholarekin, gehiegizko pisuarekin eta jarduera fisikorik ezarekin, kutsadurarekin eta erradiazio ultramorearekin lotuta daude.

Mundu osoan, minbizien % 37,8, iaz mundu mailan (18,7 milioi) aurreikus zitezkeen. Kasu guztietatik, saihestu zitekeen kausa ohikoena tabakismoa zela ikusi zen.

Osakidetzak 45 urterekin jaitsiko du bularreko minbiziaren baheketa, eta orain pribatura bideratzen dituen abortu guztiak bere gain hartuko ditu
Bideoa: Ikerketa aurrera doa minbizi mota bakoitza ezagutzeko
Minbizia Gaixotasunak Euskal Autonomia Erkidegoa Gazteak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X