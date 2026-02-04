Difunden un vídeo para desmentir la versión del ertzaina investigado por disparar a Iker Arana con una bala de foam

El joven Iker Arana perdió un testículo en abril de 2025 durante el desalojo del Gaztetxe Etxarri, en el barrio bilbaíno de Rekalde, después de que un ertzaina disparara una bala de foam. El joven denunció que el agente le disparó directamente a menos de 30 metros.

Tras la denuncia, el ertzaina investigado declaró ante el juez el pasado mes de diciembre, y su abogado, recientemente, ha pedido que se archive el caso. Para ello, se ha basado en las declaraciones de dos ertzainas, argumentando que es “imposible” que la bala de foam causara la pérdida de un testículo desde aquella distancia, por lo que alegaron que el joven se saltó el cordón de seguridad. Además, el abogado sostiene que tanto Arana como otros varios jóvenes que protestaban por el desalojo estaban lanzando botellas de cristal contra los agentes.

Tras conocerse que el abogado ha solicitado el archivo del caso, la plataforma Justizia Aranarentzat ha difundido un vídeo que aparentemente contradice la versión de los ertzainas y del abogado. En las imágenes difundidas se muestra cómo la situación frente al Gaztetxe Etxarri estaba en calma, y que hubo un primer disparo de la Ertzaintza, a lo que varias personas, entre ellas Arana, recriminaron a los agentes su actitud.

En las imágenes puede verse cómo el joven se acerca unos pocos metros con los brazos en alto en señal de protesta, y no se le ve lanzar ninguna botella ni romper el cordón de seguridad, que se encontraba a varios metros de distancia. Sin embargo, en ese momento, un ertzaina vuelve a disparar, al parecer, esta vez contra Arana, e impacta la bala en sus testículos. "Por tanto, la fractura de un testículo, tal y como aparece en el informe médico elaborado aquella misma noche en el hospital de Basurto, fue causada por la bala de foam disparada por la Ertzaintza”, asegura la plataforma.

El abogado del ertzaina investigado es el principal letrado del sindicato Euspel, según ha informado la plataforma, “que representa al sector más reaccionario de la Ertzaintza”, y ha recordado que este mismo abogado está personado como acusación particular en el caso de los disturbios en Vitoria-Gasteiz a raíz de la concentración de la Falange española. Asimismo, ha denunciado que defiende a los ertzainas investigados por “propinar palizas” a dos de los detenidos en el desalojo del Gaztetxe Etxarri.

Por su parte, Bingen Zupiria, consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, ha subrayado que el compromiso del departamento que dirige ha sido, desde el primer momento, el de “colaborar estrechamente con la justicia y poner en sus manos todos los datos e información disponibles, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido”. En este contexto, ha destacado que los servicios jurídicos del Departamento de Seguridad “no están prestando asistencia letrada al acusado, y será la Justicia quien aclare lo ocurrido”.