Bideo bat zabaldu dute Iker Aranari foam bala batekin tiro egiteagatik ikertutako ertzainaren bertsioa gezurtatzeko

Justizia Aranarentzat plataformak bideo bat argitaratu du, ertzaintzaren abokatuak auzia artxibatzea eskatu ondoren. Iker Arana gazteak salaketa jarri zuen barrabil bat galtzeagatik Bilboko Etxarri Gaztetxea utzarazteko operazioan ertzainek tiro egin ostean.

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Iker Arana gazteak barrabil bat galdu zuen 2025eko apirilean, Ertzaintzak Bilboko Errekalde auzoko Etxarri Gaztetxea hustu zuenean, agenteetako batek foam-bala bat jaurti ostean. Gazteak salatu zuen ertzainak zuzenean tiro egin ziola 30 metro baino gutxiagora.

Salaketaren ondoren, ikertutako ertzainak joan den abenduan deklaratu zuen epailearen aurrean, eta haren abokatuak, duela gutxi, kasua artxibatzeko eskatu du. Horretarako, bi ertzainen deklarazioetan oinarritu da, argudiatuz "ezinezkoa" dela foam-bala baten ondorioz barrabil bat galtzea distantzia hartatik, eta, beraz, gazteak segurtasun-kordoia gainditu zuela. Gainera, abokatuaren esanetan, bai Arana eta bai eraikina husteko protestan ari ziren beste hainbat gazte ertzainen aurka kristalezko botilak jaurtitzen ari ziren.

Abokatuak kasua artxibatzeko eskatu duela jakin ondoren, Justizia Aranarentzat plataformak bideo bat zabaldu du, ertzainen eta abokatuaren bertsioarekin bat ez datorrena. Bideoan ikus daitekeenez, Etxarri Gaztetxearen aurrean egoera bare zegoen, eta Ertzaintzak tiro egin zuen lehen aldiz. Horren ondorioz, hainbat pertsonak, tartean Aranak, jarrera aurpegiratu zieten ertzainei.

Zabaldutako irudietan ikus daitekeenez, gaztea metro gutxi batzuk hurbildu zen besoak altxatuta, protesta gisa, eta ez da ikusten botilarik jaurtitzen, ez eta zenbait metrotara zegoen segurtasun-lokarria hausten ere. Hala ere, une horretan, ertzain batek berriro tiro egin zuen, dirudienez, oraingoan Aranaren aurka, eta balak barrabiletan jo zuen. "Beraz, barrabil baten haustura, gau hartan bertan Basurtuko ospitalean egindako txosten medikoan agertzen den bezala, Ertzaintzak jaurtitako foam-balak eragin zuen", dio plataformak.

Ikertutako ertzainaren abokatua Euspel sindikatuko abokatu nagusia da, plataformak jakinarazi duenez, "Ertzaintzaren sektore erreakzionarioena ordezkatzen duena", eta gogoratu du abokatu hori bera akusazio partikular gisa aurkeztu dela Espainiako Falangearen kontzentrazioaren ondorioz izandako Gasteizko istiluen kasuan. Halaber, Etxarri Gaztetxea hustean atxilotutako bi laguni "jipoiak" emateagatik ikertutako ertzainak defendatzen dituela salatu du.

Bestalde, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak azpimarratu duenez, zuzentzen duen sailaren konpromisoa, hasiera-hasieratik, "justiziarekin lankidetza estuan aritzea eta eskura dauden datu eta informazio guztiak haien eskuetan jartzea izan da, gertatutakoa argitzeko". Testuinguru horretan, nabarmendu du Segurtasun Saileko zerbitzu juridikoak ez direla akusatuari abokatuaren laguntza ematen ari, “eta Justizia izango da gertatutakoa argituko duena".

Ertzaintza Polizia abusuen biktimak Bilbo Gizartea

Portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako Gobernuak esan du "protokoloaren arabera" jokatu duela tutoretzapeko zentro batean adingabe bati ustez egindako sexu-erasoaren inguruan

Javier Remirez bozeramaileak "agente, komunikabide eta alderdi politiko guztiei erantzukizuna" eskatu die, "adingabeen babesgabetasun-egoerak sortzen dituzten informazio zehazgabeei bide ez emateko". Ildo horretan, "eskuin muturrak" egoera aprobetxatu nahi duela gaitzetsi du, "adingabe jakin batzuk jatorriaren edo nazionalitatearen arabera estigmatizatzen dituen diskurtso faltsu bat markatzeko".

