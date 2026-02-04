REDES SOCIALES
El fundador de Telegram carga contra Sánchez por su plan sobre las redes sociales: "Son pasos hacia el control total"

Ha enviado un mensaje a los usuarios de esta plataforma en el Estado esapañol en contra del presidente Pedro Sánchez. Según ha dicho, las medidas anunciadas podrían convertir a España en "un Estado de vigilancia bajo el pretexto de protección".

Pavel Durov

Pavel Durov, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Telegrameko sortzaileak Sanchezen aurka egin du, sare sozialen plana dela eta: "Kontrolerako urratsak dira"
Agencias | EITB

Última actualización

El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha instado a los españoles a mantenerse "vigilantes", exigir transparencia y luchar por sus derechos después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haya anunciado que va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

"Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total. Hemos visto este guion antes. Gobiernos utilizando la seguridad para censurar a sus críticos. En Telegram, priorizamos vuestra privacidad y libertad: cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso", ha recalcado Durov.

Para el fundador de Telegram, estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de "protección". De esta manera, ha señalado que la prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir DNI o biometría.  "Establece un precedente para rastrear la identidad de CADA usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos. Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto", ha escrito. 

A su vez, advierte sobre cómo los responsables de las plataformas podrían "ir a la cárcel si no se elimina rápidamente el contenido ilegal, odioso o perjudicial". A juicio de Durov, esto "forzará la sobrecensura". "Las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo", ha avisado.

