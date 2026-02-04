SARE SOZIALAK
Telegrameko sortzaileak Sanchezen aurka egin du, sare sozialen plana dela eta: "Kontrolerako urratsak dira"

Mezua igorri die Estatu Espainiarreko erabiltzaileei, ohartaraziz Pedro Sanchezek atzo iragarritako neurriek "zaintzapeko estatu" bihur dezaketela Espainia, "babesaren aitzakian". 

 

Pavel Durov

Pavel Durov, artxiboko irudi batean

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pavel Durov Telegram sare sozialaren sortzaileak Pedro Sanchez Espainiako Gobernuaren aurka egin du, azken horrek sare sozialen inguruan atzo iragarritako plana dela eta. Besteak beste, 16 urtetik beherakoei sare sozialak erabiltzea debekatuko diete eta algoritmoak manipulatzea delitu gisa jasoko da. Horretarako, Zigor Kodea moldatuko da eta Lege Organiko berezitu bat onartuko da. 

Estatu espainiarrean Telegramek dituen erabiltzaile guztiei gaur arratsaldean igorritako mezu batean, Durovek gogor kritikatu du Sanchezen plana, eta "adi" egoteko eskatu die herritarrei, "eskubideak" eta "gardentasuna" kolokan daudela esanez. "Ez dira babeserako neurriak, erabateko kontrolerako urratsak dira. Hau lehenago ere ikusi dugu: segurtasunaren izenean, gobernuak euren kritikoak zentsuratzen. Telegramek zuen pribatutasuna eta askatasuna lehenetsiko ditu", idatzi du. 

Iragarritako neurriek "zaintzapeko estatu" bihur lezaketela Espainia esan du. Bere hitzetan,  16 urtez azpikoen debekua betetzeko, plataforma digitalek kontrolak zorroztu beharko dituzte, biometriaren edota nortasun agiriaren bidez. Horrek "aurrekaria" ezarriko duela erantsi du,  pertsonen pribatutasuna urratu dezakeelako. "Adingabeekin hasten dena, adin guztietara zabaldu daiteke", ohartarazi du. 

Legea bete ezean, erantzukizun penalak ere igarri zituen Sanchezek, eta  horren atzean, Telegrameko arduradunak "gehiegizko zentsuraren arriskua" ikusten du. "Arriskuak ekiditeko, plataformek berehala ezabatuko dituzte zenbait eduki, "disidentzia politikoa, kazetaritza eta iritziak isilaraziz", azaldu du. 





