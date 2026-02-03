Nola kontrola daitezke sare sozialak?
Legedia moldatuta ezarri nahi du Espainiako Gobernuak sare sozialen eta plataforma digitalen gaineko kontrola. Helburua herritarren eskubideak babestea da, bereziki, adin txikikoena.
Sare sozialen eta plataforma digitalen erabilera arautzeko hainbat neurri iragarri ditu gaur Espainiako Gobernuak. Besteak beste, 16 urtetik beherakoei sare sozialak erabiltzea debekatuko diete eta algoritmoen manipulazioa delitu gisa jasoko da. Horretarako, Zigor Kodea moldatuko da eta Lege Organiko berezitu bat onartuko da.
Hauek dira Pedro Sanchezen Gobernuak eman nahi dituen urratsak:
- Plataforma digitalen jabeen erantzukizun penala: sare sozialetan argitaratzen diren legez kanpoko edukien gaineko erantzukizun penala plataforma digitalen zuzendari edo arduradunena izango da. Batez ere, legea urratzen duten edukiak erretiratzea eskatu eta agindua betetzen ez dutenei eskatuko zaizkie erantzukizunak.
- Algoritmoen manipulazioa zigortuko da: delitu gisa jasoko da algoritmoak manipulatzea, legez kanpoko edukien zabaltzea errazteko, eta datuak prozesatzeko sistema automatikoen funtzionamendua helburu jakin batekin aldatzea.
- 'Gorrotoaren eta Polarizazioaren Aztarna': gorrotoa zabaltzeko eta polarizazia sustatzeko sare sozialek dituzten prozedurak zaindu eta neurtuko dira, eta horien berri emango da. Plataformen eta algoritmoen portaera aztertuko duten erremintak jarriko dira martxan. Inguru digital seguruak sortzea da helburua.
- 16 urtetik beherakoei sare sozialak erabiltzea debekatu: Frantzian eta Australian egin duten bezala, 16 urtetik beherakoei sare sozialak erabiltzea debekatuko zaie. Plataformen ardura izango da adina baieztatzeko sistema eraginkorrak ezartzea. Neurri hori ezartzeko, Inguru Digitaletan Adingabeen Babeserako Legea onartuko da.
- Zero tolerantzia, adingabeen eduki sexualizatuekin lotutako arau-hausteen aurrean: Espainiako Gobernuak ziurtatu du "zero tolerantzia" izango dutela adimen artifizialaren bidez adigabeen irudiak eta sexua lotzen eta zabaltzen dituzten plataformen arau-hausteekin.
