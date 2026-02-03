SARE SOZIALAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nola kontrola daitezke sare sozialak?

Legedia moldatuta ezarri nahi du Espainiako Gobernuak sare sozialen eta plataforma digitalen gaineko kontrola. Helburua herritarren eskubideak babestea da, bereziki, adin txikikoena. 

movil-adolescentes- nerabeak umeak mobila pixabay
Artxiboko irudia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sare sozialen eta plataforma digitalen erabilera arautzeko hainbat neurri iragarri ditu gaur Espainiako Gobernuak. Besteak beste, 16 urtetik beherakoei sare sozialak erabiltzea debekatuko diete eta algoritmoen manipulazioa delitu gisa jasoko da. Horretarako,  Zigor Kodea moldatuko da eta Lege Organiko berezitu bat onartuko da. 

Hauek dira Pedro Sanchezen Gobernuak eman nahi dituen urratsak:  

- Plataforma digitalen jabeen erantzukizun penala: sare sozialetan argitaratzen diren legez kanpoko edukien gaineko erantzukizun penala plataforma digitalen zuzendari edo arduradunena izango da. Batez ere,  legea urratzen duten edukiak erretiratzea eskatu eta agindua betetzen ez dutenei eskatuko zaizkie erantzukizunak. 

- Algoritmoen manipulazioa zigortuko da: delitu gisa jasoko da algoritmoak manipulatzea,  legez kanpoko edukien zabaltzea errazteko, eta datuak prozesatzeko sistema automatikoen funtzionamendua helburu jakin batekin aldatzea. 

- 'Gorrotoaren eta Polarizazioaren Aztarna':  gorrotoa zabaltzeko eta polarizazia sustatzeko sare sozialek dituzten prozedurak zaindu eta neurtuko dira, eta horien berri emango da. Plataformen eta algoritmoen portaera aztertuko duten erremintak jarriko dira martxan. Inguru digital seguruak sortzea da helburua. 

- 16 urtetik beherakoei  sare sozialak erabiltzea debekatu: Frantzian eta Australian egin duten bezala, 16 urtetik beherakoei sare sozialak erabiltzea debekatuko zaie. Plataformen ardura izango da adina baieztatzeko sistema eraginkorrak ezartzea.  Neurri hori ezartzeko, Inguru Digitaletan Adingabeen Babeserako Legea onartuko da. 

- Zero tolerantzia, adingabeen eduki sexualizatuekin lotutako arau-hausteen aurrean: Espainiako Gobernuak ziurtatu du "zero tolerantzia" izango dutela adimen artifizialaren bidez adigabeen irudiak eta  sexua lotzen eta zabaltzen dituzten plataformen arau-hausteekin. 

Eguneko Titularrak Sare Sozialak Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Jaurlaritzak "irizpide teknikoengatik" egin zuen Alfredo De Migueli hirugarren gradua ematearen aurka

Alfredo de Miguel Arabako EAJren buruzagi ohiaren kexa baten ostean, espetxe-zaintzako epaileak Tratamendu Batzordearen ebazpenari beste modu batean erantzun zion, eta Eusko Jaurlaritzak, "Zuzenbide Estatuetan egin behar den moduan", ebazpen judizial irmoa betearazi besterik ez zuen egin, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak adierazi duenez.

MADRID, 26/11/2025.- La diputada del PNV, Maribel Vaquero, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso. EFE/ZIPI ARAGON
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alokairuan etxebizitza bakarra duten jabeei ezkutu soziala zabaltzea adostu du EAJk Espainiako Gobernuarekin

EAJrekin lotutako akordio horren funtsa astearte honetan Ministroen Kontseiluak onartutako ezkutu sozialaren errege lege-dekretu berriaren barruan dago. Lege-dekretu horrek aurreikusten du, besteak beste, errentatzailea edukitzaile handi bat edo funts putre bat denean etxegabetzeko prozedura eta bonu sozial energetikoa 2026ko abenduaren 31ra arte luzatzea.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X