TEMPORAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Grazalema desaloja a vecinos próximos a una presa y está en "máxima alerta"

grazalema andaluzia uholdeak inundaciones
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Herritarrak etxetik ateratzen hasi dira Grazaleman, azken orduotako uholdeak direla eta
author image

EITB

Última actualización

Los vecinos de la zona de Ribera de Gaidovar, en el término municipal de Grazalema (Cádiz), están siendo desalojados de manera preventiva por las altas cotas de agua que está alcanzando la presa del Fresnillo debido a las intensas lluvias caídas, que han llegado a 478 litros por metro cuadrado.

Titulares de Hoy Inundaciones Andalucia Temporales Sociedad

Te puede interesar

Portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno navarro dice que ha actuado "conforme a protocolo" sobre la presunta agresión sexual a un menor en un centro tutelado

El portavoz Javier Remírez ha apelado a "la responsabilidad de todos los agentes, medios de comunicación y formaciones políticas para no dar pábulo a informaciones inexactas que generan unas situaciones de indefensión de los menores". En este sentido, ha censurado que la "extrema derecha" quiere "aprovechar la situación para marcar un discurso falso que estigmatiza a determinados menores en función de su origen o nacionalidad".
Cargar más
Publicidad
X