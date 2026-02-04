Grazalema desaloja a vecinos próximos a una presa y está en "máxima alerta"

Cada año se diagnostican 16 000 nuevos casos de cáncer en Euskadi, pero la supervivencia supera ya el 57 %. El cáncer de mama o el de próstata son los que más se superan, con una supervivencia a cinco años situada entre el 75 y el 85 %. Amaia es uno de esos casos. Le diagnosticaron cáncer de mama a los 31 años.