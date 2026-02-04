Mouliaá retira su denuncia contra Errejón por “razones de salud”, pero no se retracta de sus acusaciones

La actriz Elisa Mouliaá ha comunicado este miércoles que retira la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual, mientras que desde el entorno del que fuera portavoz de Sumar han asegurado que éste seguirá adelante con la querella por presuntas calumnias que interpuso contra la propia Mouliaá para "demostrar hasta el final que es inocente".

Ha sido este mismo miércoles cuando, a través de sus redes sociales, Mouliaá ha argumentado que "no es una retractación, es un límite", explicando que toma la decisión de retirar la acusación porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

"Y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila", ha asegurado.

Y ha reivindicado que ella salió "a solas" a "dar la cara, con nombre y apellidos, para confirmar que todo era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres". "No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola", ha sostenido.