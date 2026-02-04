Violencia machista
Mouliaá retira su denuncia contra Errejón por “razones de salud”, pero no se retracta de sus acusaciones

La acusación popular se mantiene para proteger "los derechos de la víctima". Por su parte, el exdiputado seguirá con la querella por presuntas calumnias contra la actriz.
La actriz Elisa Mouliaá en los juzgados. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Mouliaak Errejonen aurkako salaketa kendu du "osasun arrazoiengatik", baina ez du akusazioetan atzera egin
La actriz Elisa Mouliaá ha comunicado este miércoles que retira la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual, mientras que desde el entorno del que fuera portavoz de Sumar han asegurado que éste seguirá adelante con la querella por presuntas calumnias que interpuso contra la propia Mouliaá para "demostrar hasta el final que es inocente".

Ha sido este mismo miércoles cuando, a través de sus redes sociales, Mouliaá ha argumentado que "no es una retractación, es un límite", explicando que toma la decisión de retirar la acusación porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

"Y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila", ha asegurado.

Y ha reivindicado que ella salió "a solas" a "dar la cara, con nombre y apellidos, para confirmar que todo era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres". "No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola", ha sostenido.

Mouliaá pedía que Errejón fuera condenado a 3 años de cárcel y a pagarle 30 000 euros de indemnización por daños morales por presuntos abusos que habrían tenido lugar en octubre de 2021.

Fuentes de la defensa de Errejón han mostrado su confianza en la Justicia y han indicado que lo que buscan es que se esclarezcan los hechos en la causa por la que ambos declararán este 17 de febrero. El exdiputado, en concreto, se querelló contra la actriz después de que esta le acusara de un presunto delito de extorsión a dos de los testigos que declararon en la causa sobre la presunta agresión sexual.

La acusación popular se mantiene

Fiscalía de Madrid pidió al juez instructor, Adolfo Carretero, que procesó a Errejón, que archivara la causa contra el exdiputado al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación.

Pese a ello, el juez acordó el pasado mes de enero abrir juicio oral contra Errejón, a quien solicitó una fianza de 30 000 euros. Esa decisión llegó tras 13 meses de investigación, en los que el magistrado escuchó al exdiputado, la actriz, testigos y psiquiatras.

El abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), Jorge Piedrafita, ha anunciado que mantendrá la acusación contra Errejón pese a la renuncia de Mouliaá al mantenerse "el relato de los graves hechos que atentan contra la libertad sexual". "Por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes", ha señalado.

Violencia machista España Sociedad

