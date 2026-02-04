Indarkeria matxista
Mouliaak Errejonen aurkako salaketa erretiratu du "osasun arrazoiengatik", baina ez du akusazioetan atzera egin

Herri-akusazioak bere horretan jarraitzen du "biktimaren eskubideak" babesteko. Bestalde, diputatu ohiak aktorearen kontrako kereilarekin jarraituko du.

Elisa-Mouliaa-juzgados-efe

Elisa Mouliaa aktorea epaitegietan. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elisa Mouliaa aktoreak asteazken honetan jakinarazi duenez, Iñigo Errejon diputatu ohiaren aurkako ustezko sexu-abusuen akusazioa erretiratu du. Sumarren bozeramaile izandakoaren ingurukoek, berriz, ziurtatu dute Mouliaaren aurka jarri zuen ustezko kalumniengatik jarritako kereilarekin aurrera jarraituko duela, "errugabea dela azkeneraino frogatzeko".

Asteazken honetan bertan, bere sare sozialen bidez, Mouliaak argudiatu du ez dela "uko egite, muga bat da", eta, azaldu duenez, akusazioa erretiratzeko erabakia hartu du “beste biktima batek ere ez duelako pausoa eman" eta "bakarrik" sentitzen delako "guztiari eusten".

"Eta ezin dut horretan jarraitu. Ez egia ez delako, baizik eta inork ez lukeelako horrelako zerbait bakarrik eraman behar. Justiziak jarraitzen badu, prozesu publikoa delako, nire parte-hartzerik gabe egingo du. Kontzientzia lasai dudala erretiratzen naiz", ziurtatu du.

Eta aldarrikatu du bera "bakarrik" atera zela "aurpegia ematera, izen-abizenekin, zalantzan jartzen zenean dena egia zela baieztatzeko eta beste emakume batzuk babesteko". "Ez dut ihes egiten, dirurik eta protagonismorik nahi ez dudala erakutsiz amaitzen dut nire partea: egiak bere bidea egingo du bakarrik", esan du.

Mouliaak eskatu zuen Errejoni 3 urteko kartzela-zigorra ezartzea eta 30.000 euroko kalte-ordaina ematea 2021eko urrian izandako ustezko gehiegikeriengatik.

Errejonen defentsako iturriek Justiziarengan konfiantza dutela adierazi dute, eta otsailaren 17an deklaratuko duten auzian gertatutakoak argitzea nahi dutela adierazi dute. Diputatu ohiak, zehazki, kereila jarri zion aktoreari, ustezko sexu-erasoaren auzian deklaratu zuten bi lekukori estortsio-delitua egotzi ostean.

Herri-akusazioak bere horretan jarraituko du

Madrilgo Fiskaltzak diputatu ohiaren aurkako auzia artxibatzeko eskatu zion Errejon auzipetu zuen Adolfo Carretero instrukzio-epaileari, bere aurkako delitu-zantzuak akusazio-idazkia egiteko "nahikoak" ez zirela iritzita.

Hala eta guztiz ere, epaileak Errejonen aurkako ahozko epaiketa irekitzea erabaki zuen urtarrilean, eta 30.000 euroko fidantza eskatu zion. Erabaki hori 13 hilabeteko ikerketaren ondoren etorri zen, non magistratuak diputatu ohiari, aktoreari, lekukoei eta psikiatrei entzun zien.

Jorge Piedrafita Adive Biktima Espezializatuen Defentsa Integraleko Elkarteko herri-akusazioaren abokatuak iragarri duenez, Errejonen aurkako akusazioari eutsiko dio, nahiz eta Mouliaak salaketari uko egin, "sexu-askatasunaren aurkako gertakari larrien kontaketari" eutsi diolako. "Salatua boteretsua izanda ere, ezin dira zigorrik gabe geratu", adierazi du.

Indarkeria matxista Espainia Gizartea

