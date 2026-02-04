Mouliaak Errejonen aurkako salaketa erretiratu du "osasun arrazoiengatik", baina ez du akusazioetan atzera egin
Herri-akusazioak bere horretan jarraitzen du "biktimaren eskubideak" babesteko. Bestalde, diputatu ohiak aktorearen kontrako kereilarekin jarraituko du.
Elisa Mouliaa aktoreak asteazken honetan jakinarazi duenez, Iñigo Errejon diputatu ohiaren aurkako ustezko sexu-abusuen akusazioa erretiratu du. Sumarren bozeramaile izandakoaren ingurukoek, berriz, ziurtatu dute Mouliaaren aurka jarri zuen ustezko kalumniengatik jarritako kereilarekin aurrera jarraituko duela, "errugabea dela azkeneraino frogatzeko".
Asteazken honetan bertan, bere sare sozialen bidez, Mouliaak argudiatu du ez dela "uko egite, muga bat da", eta, azaldu duenez, akusazioa erretiratzeko erabakia hartu du “beste biktima batek ere ez duelako pausoa eman" eta "bakarrik" sentitzen delako "guztiari eusten".
"Eta ezin dut horretan jarraitu. Ez egia ez delako, baizik eta inork ez lukeelako horrelako zerbait bakarrik eraman behar. Justiziak jarraitzen badu, prozesu publikoa delako, nire parte-hartzerik gabe egingo du. Kontzientzia lasai dudala erretiratzen naiz", ziurtatu du.
Eta aldarrikatu du bera "bakarrik" atera zela "aurpegia ematera, izen-abizenekin, zalantzan jartzen zenean dena egia zela baieztatzeko eta beste emakume batzuk babesteko". "Ez dut ihes egiten, dirurik eta protagonismorik nahi ez dudala erakutsiz amaitzen dut nire partea: egiak bere bidea egingo du bakarrik", esan du.
Mouliaak eskatu zuen Errejoni 3 urteko kartzela-zigorra ezartzea eta 30.000 euroko kalte-ordaina ematea 2021eko urrian izandako ustezko gehiegikeriengatik.
Errejonen defentsako iturriek Justiziarengan konfiantza dutela adierazi dute, eta otsailaren 17an deklaratuko duten auzian gertatutakoak argitzea nahi dutela adierazi dute. Diputatu ohiak, zehazki, kereila jarri zion aktoreari, ustezko sexu-erasoaren auzian deklaratu zuten bi lekukori estortsio-delitua egotzi ostean.
Herri-akusazioak bere horretan jarraituko du
Madrilgo Fiskaltzak diputatu ohiaren aurkako auzia artxibatzeko eskatu zion Errejon auzipetu zuen Adolfo Carretero instrukzio-epaileari, bere aurkako delitu-zantzuak akusazio-idazkia egiteko "nahikoak" ez zirela iritzita.
Hala eta guztiz ere, epaileak Errejonen aurkako ahozko epaiketa irekitzea erabaki zuen urtarrilean, eta 30.000 euroko fidantza eskatu zion. Erabaki hori 13 hilabeteko ikerketaren ondoren etorri zen, non magistratuak diputatu ohiari, aktoreari, lekukoei eta psikiatrei entzun zien.
Jorge Piedrafita Adive Biktima Espezializatuen Defentsa Integraleko Elkarteko herri-akusazioaren abokatuak iragarri duenez, Errejonen aurkako akusazioari eutsiko dio, nahiz eta Mouliaak salaketari uko egin, "sexu-askatasunaren aurkako gertakari larrien kontaketari" eutsi diolako. "Salatua boteretsua izanda ere, ezin dira zigorrik gabe geratu", adierazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Telegrameko sortzaileak Sanchezen aurka egin du, sare sozialen plana dela eta: "Kontrolerako urratsak dira"
Mezua igorri die Estatu Espainiarreko erabiltzaileei, ohartaraziz Pedro Sanchezek atzo iragarritako neurriek "zaintzapeko estatu" bihur dezaketela Espainia, "babesaren aitzakian".
Arratiako Koruak 75 urte bete ditu santa eskean
1951n sortu zen, Artea eta Areatzan zeuden abesbatza bana batu zirenean, eta ordutik ez du inoiz hutsik egin otsailaren 4an. Bizkaiko hainbat herritan abestu ondoren, hiriburuan aritzen dira kantuan, azken urteetan bezala, Caritas elkartearentzat dirua biltzen.
Bideo bat zabaldu dute Iker Aranari foam bala batekin tiro egiteagatik ikertutako ertzainaren bertsioa gezurtatzeko
Justizia Aranarentzat plataformak bideo bat argitaratu du, ertzaintzaren abokatuak auzia artxibatzea eskatu ondoren. Iker Arana gazteak salaketa jarri zuen barrabil bat galtzeagatik Bilboko Etxarri Gaztetxea utzarazteko operazioan ertzainek tiro egin ostean.
Osasunbideako langile bati zortzi urteko espetxe zigorra ezarri diote, alabaren eta biloben datu klinikoak baimenik gabe ikusteagatik
Ama-alaben arteko harremanak hautsita zeuden aspalditik, eta emakumea bere lanbideaz baliatzen zen konfidentzialak diren datuak ikusteko, delitu dena. Altsasuko osasun zentroan administrari laguntzaile zela 1.300 aldiz baino gehiagotan sartu zen senitartekoen datu klinikoak ikustera.
Amaia, bularreko minbizia duen pazientea: "Orain hemen nago, baina oso gogorra izan da eta indarra erakusten saiatu naiz"
Urtero 16.000 minbizi-kasu berri diagnostikatzen dira Euskadin, baina biziraupena % 57tik gorakoa da. Bularreko minbizia edo prostatakoa dira gehien gainditzen direnak. Amaia kasu horietako bat da. 31 urterekin diagnostikatu zioten bularreko minbizia.
Nafarroako Gobernuak esan du "protokoloaren arabera" jokatu duela tutoretzapeko zentro batean adingabe bati ustez egindako sexu-erasoaren inguruan
Javier Remirez bozeramaileak "agente, komunikabide eta alderdi politiko guztiei erantzukizuna" eskatu die, "adingabeen babesgabetasun-egoerak sortzen dituzten informazio zehazgabeei bide ez emateko". Ildo horretan, "eskuin muturrak" egoera aprobetxatu nahi duela gaitzetsi du, "adingabe jakin batzuk jatorriaren edo nazionalitatearen arabera estigmatizatzen dituen diskurtso faltsu bat markatzeko".
Adina egiaztatzea, adingabeak sare sozialetan sartzea eragozteko oztopo nagusia
Aurpegiaren azterketa biometrikoak, kreditu-txartelaren zenbakiak edo NANak ez dute konbentzitzen, datu sentikorrak babesteko arriskuagatik. Gakoa da adina egiaztatzeko sistemak aurkitzea, baina behar bezalako anonimotasunarekin.
Eskolak bertan behera, 3000 lagun ebakuatuta eta errepide anitz itxita Andaluzian, Leonardo ekaitzaren ondorioz
Cadiz alerta gorrian dago euriteengatik. Mendilerroek eta urpean gera daitezkeen guneek bereziki piztu dute kezka. Hori dela eta, UME Larrialdietarako Unitate Militarrak meatzaritzako baltsei eusteko eta hainbat tokitan uretako eta lurreko erreskateak egiteko lan egingo du.
Artxandako tunela itxi dute sei hilabeterako Ugasko eta Txorierri artean, azpiegitura berritzeko lanak egiteko
Denbora horretan, Bilbo eta Txorierri arteko lotura bermatuta egongo da lehen tunelaren bitartez, baita Enekuriko eta Egirletako ohiko sarbideen bitartez ere. lanen helburua azpiegituraren segurtasuna, efizientzia eta jasangarritasuna indartzea izango da, eta guztira ia 13 miloi euroko inbertsioa aurreikusi da.