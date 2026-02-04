Será noticia: víspera de Santa Águeda, prohibición de RRSS a menores y decreto sobre pensiones

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 4 de febrero de 2026:

- Víspera de Santa Águeda: Muchos coros, y cuadrillas salen a cantar en la víspera de Santa Águeda en Euskal Herria. Esta antigua tradición celebra el rebrote de la naturaleza. Se dice que, golpeando el suelo, los grupos que andan de ronda tienen como objetivo despertar la naturaleza, que hasta esta fecha había permanecido dormida. El coro de Arratia, por ejemplo, recorre las calles de la capital vizcaína año tras año, desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la noche.

- Prohibición de RRSS a menores: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que cambiará las leyes para hacer responsables a los ejecutivos de redes sociales por contenidos ilegales y de odio Además, Sánchez ha adelantado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

- Decreto sobre pensiones: Las pensiones contributivas subirán un 2,7%, las mínimas más de un 7%, mientras que las de viudedad con cargas familiares, las no contributivas y el ingreso Mínimo Vital subirán un 11,4% Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado "escudo social" para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas.