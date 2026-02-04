Será noticia: víspera de Santa Águeda, prohibición de RRSS a menores y decreto sobre pensiones
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 4 de febrero de 2026:
- Víspera de Santa Águeda: Muchos coros, y cuadrillas salen a cantar en la víspera de Santa Águeda en Euskal Herria. Esta antigua tradición celebra el rebrote de la naturaleza. Se dice que, golpeando el suelo, los grupos que andan de ronda tienen como objetivo despertar la naturaleza, que hasta esta fecha había permanecido dormida. El coro de Arratia, por ejemplo, recorre las calles de la capital vizcaína año tras año, desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la noche.
- Prohibición de RRSS a menores: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que cambiará las leyes para hacer responsables a los ejecutivos de redes sociales por contenidos ilegales y de odio Además, Sánchez ha adelantado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
- Decreto sobre pensiones: Las pensiones contributivas subirán un 2,7%, las mínimas más de un 7%, mientras que las de viudedad con cargas familiares, las no contributivas y el ingreso Mínimo Vital subirán un 11,4% Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado "escudo social" para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas.
Clases suspendidas, 3000 personas desalojadas y carreteras cortadas en Andalucía por el paso de la borrasca Leonardo
La provincia de Cádiz permanece en alerta roja por intensas lluvias. Preocupa especialmente las sierras y las zonas inundables, por lo que la Unidad Militar de Emergencias trabajará en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos de Andalucía.
Cerrado para seis meses el túnel de Artxanda entre Ugasko y Txorierri para acometer obras de renovación de la infraestructura
Durante este tiempo, la conexión entre Bilbao y Txorierri estará garantizada a través del primer túnel, así como a través de los accesos convencionales de Enekuri y Egirleta. El objetivo de las obras es reforzar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la infraestructura, con una inversión total prevista de casi 13 millones de euros.
Cada año se diagnostican 16 000 nuevos casos de cáncer en Euskadi, pero la supervivencia supera ya el 57 %
El cáncer de mama o el de próstata son los que más se superan, con una supervivencia a cinco años situada entre el 75 y el 85 %. Asimismo, la supervivencia en cáncer infantil también ha mejorado: los menores de 15 años alcanzan tasas de supervivencia cercanas al 80 %, según datos de Osakidetza.
Una colisión entre tres vehículos provoca retenciones en La Avanzada, en sentido Erandio
El accidente ha obligado a cortar uno de los carriles de la BI-637, a la altura de Leioa, en un tramo que ya registra una elevada intensidad de tráfico.
Coplas y bastones tomarán hoy las calles de Euskal Herria en la víspera de Santa Águeda
Ataviados con trajes tradicionales y bastón en mano, saldrán a cantar coplas mientras golpean el suelo con el objetivo de despertar la naturaleza.
Debate sobre la prohibición de las redes sociales: los expertos afirman que es positivo
A pesar del debate que ha suscitado la decisión del Gobierno de España, los expertos lo tienen claro: tener una edad de referencia es beneficioso para la sociedad. Sin embargo, reconocen que no será fácil cumplir con la prohibición.
El Ayuntamiento de Vitoria plantea acortar el paseíllo de Blusas y Neskak por motivos de seguridad
Se propone un único itinerario circular que comienza y acaba en el mismo lugar, en la Plaza de la Virgen Blanca. Las cuadrillas analizan ya la propuesta y en los próximos días deberán expresar su postura.
Un total de 23 personas afectadas por dosis de vacunas caducadas han sido revacunadas con la hexavalente
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha afirmado este martes que otros 29 casos están pendientes de contrastar, aunque ha puntualizado que estos últimos pueden ser errores en registros. Además, ha asegurado que se trata de una "incidencia sanitaria reconducida" y que ahora se investigan la causa de los errores.
Tres detenidos, uno de ellos herido grave, tras una explosión en una vivienda en Obanos
Según las primeras investigaciones, en el interior de la vivienda estaban manipulando algún tipo de sustancia, produciéndose una deflagración que ha originado el incendio.