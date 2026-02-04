PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: víspera de Santa Águeda, prohibición de RRSS a menores y decreto sobre pensiones

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
SAnta Águeda en Vitoria
Coro de Santa Águeda en Vitoria-Gasteiz. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: Santa Ageda bezpera, RRSS debekatzea adingabeei eta pentsioei buruzko dekretua
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 4 de febrero de 2026:

- Víspera de Santa Águeda: Muchos coros, y cuadrillas salen a cantar en la víspera de Santa Águeda en Euskal Herria. Esta antigua tradición celebra el rebrote de la naturaleza. Se dice que, golpeando el suelo, los grupos que andan de ronda tienen como objetivo despertar la naturaleza, que hasta esta fecha había permanecido dormida. El coro de Arratia, por ejemplo, recorre las calles de la capital vizcaína año tras año, desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la noche. 

- Prohibición de RRSS a menores: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que cambiará las leyes para hacer responsables a los ejecutivos de redes sociales por contenidos ilegales y de odio Además, Sánchez ha adelantado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

- Decreto sobre pensiones: Las pensiones contributivas subirán un 2,7%, las mínimas más de un 7%, mientras que las de viudedad con cargas familiares, las no contributivas y el ingreso Mínimo Vital subirán un 11,4% Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado "escudo social" para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas.

Santa Águeda Pensiones 2025 Redes Sociales Sociedad

Te puede interesar

ARTXANDA-PEAJE.JPG
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cerrado para seis meses el túnel de Artxanda entre Ugasko y Txorierri para acometer obras de renovación de la infraestructura

Durante este tiempo, la conexión entre Bilbao y Txorierri estará garantizada a través del primer túnel, así como a través de los accesos convencionales de Enekuri y Egirleta. El objetivo de las obras es reforzar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la infraestructura, con una inversión total prevista de casi 13 millones de euros.

Cargar más
Publicidad
X