El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la subida de las pensiones para 2026 en un decreto único

Las pensiones contributivas subirán un 2,7 %, las mínimas más de un 7 %, mientras que las de viudedad con cargas familiares, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán un 11,4 %. Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado "escudo social" para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas.
Concentración del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria frente a la sede del PP en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 2026rako pentsioen igoera dekretu bakar batean onartu du berriro Ministroen Kontseiluak
EITB

El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo este martes la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7 % para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7 %, según ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno español Elma Saiz.

No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4 % el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4 %.

Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado escudo social, cuyas medidas se han incluido en otro decreto, para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas, ha apuntado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
   
La decisión de separar la subida de las pensiones del llamado escudo social se produce después de que el pasado 27 de enero el Congreso tumbara, con los votos de PP, Junts, Vox y UPN, el decreto ómnibus que incluía ambas materias. Ahora la convalidación de ambos decretos se votará por separado en la Cámara Alta.

La subida de las pensiones para 2026 ya fue efectiva en el mes de enero para los casi 13 millones de pensionistas y prestaciones del sistema público y ahora se busca garantizar su continuidad, sin alteraciones en la nómina, con la aprobación, por separado, de la revalorización de las pensiones.

Pensiones contributivas y de clases pasivas

Las pensiones contributivas y de clases pasivas, atendiendo a la evolución de los precios, suben un 2,7 % para 2026, la misma cuantía en que se incrementa el complemento para la reducción de la brecha de género.

Este incremento del 2,7 % para 2026 beneficia a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a los más de 734 000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas pensiones también se revalorizan un 2,7 %.

Según cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7 % para este año supone, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentan en cerca de 500 euros anuales.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. Fuente: EFE

Pensiones mínimas y no contributivas

Por su parte, las pensiones mínimas suben más del 7% en 2026 (+7,07%). No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el IMV.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizan también un 7,07% para 2026, con lo que alcanzan los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales asciende a 13 106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12 241,6 euros de 2025, y a 17 592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo, por encima de los 15 786,4 euros de 2025.

Asimismo, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65 % alcanza en 2026 los 5962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75 % se sitúa en 8942,40 euros anuales, un 2,7 % más.

La norma aprobada este martes incluye además la congelación de las cuotas de autónomos para 2026.

Aprobada también la moratoria de los desahucios

Junto a la subida de las pensiones, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que no se aplicará en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de una o dos viviendas.

También como novedad, en el caso de los propietarios de tres o más viviendas "no se ejecutará el desahucio, cuando haya contrato previo y el propietario no sea vulnerable", ha explicado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el nuevo decreto también refuerza las compensaciones para las personas propietarias, como pedían el PNV y Junts.

Desde Vivienda señalan que el decreto "blinda a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a fondos buitre o grandes tenedores".

Los propietarios de una o dos viviendas -una en la que viva y otra que alquile- o los dueños en situación de vulnerabilidad no se verán afectados por esta prórroga y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para la familia afectada.

