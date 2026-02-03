El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la subida de las pensiones para 2026 en un decreto único
El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo este martes la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7 % para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7 %, según ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno español Elma Saiz.
No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4 % el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4 %.
Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado escudo social, cuyas medidas se han incluido en otro decreto, para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas, ha apuntado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La decisión de separar la subida de las pensiones del llamado escudo social se produce después de que el pasado 27 de enero el Congreso tumbara, con los votos de PP, Junts, Vox y UPN, el decreto ómnibus que incluía ambas materias. Ahora la convalidación de ambos decretos se votará por separado en la Cámara Alta.
La subida de las pensiones para 2026 ya fue efectiva en el mes de enero para los casi 13 millones de pensionistas y prestaciones del sistema público y ahora se busca garantizar su continuidad, sin alteraciones en la nómina, con la aprobación, por separado, de la revalorización de las pensiones.
Pensiones contributivas y de clases pasivas
Las pensiones contributivas y de clases pasivas, atendiendo a la evolución de los precios, suben un 2,7 % para 2026, la misma cuantía en que se incrementa el complemento para la reducción de la brecha de género.
Este incremento del 2,7 % para 2026 beneficia a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a los más de 734 000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas pensiones también se revalorizan un 2,7 %.
Según cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7 % para este año supone, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentan en cerca de 500 euros anuales.
Pensiones mínimas y no contributivas
Por su parte, las pensiones mínimas suben más del 7% en 2026 (+7,07%). No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el IMV.
Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizan también un 7,07% para 2026, con lo que alcanzan los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.
La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales asciende a 13 106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12 241,6 euros de 2025, y a 17 592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo, por encima de los 15 786,4 euros de 2025.
Asimismo, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65 % alcanza en 2026 los 5962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75 % se sitúa en 8942,40 euros anuales, un 2,7 % más.
La norma aprobada este martes incluye además la congelación de las cuotas de autónomos para 2026.
Aprobada también la moratoria de los desahucios
Junto a la subida de las pensiones, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que no se aplicará en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de una o dos viviendas.
También como novedad, en el caso de los propietarios de tres o más viviendas "no se ejecutará el desahucio, cuando haya contrato previo y el propietario no sea vulnerable", ha explicado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el nuevo decreto también refuerza las compensaciones para las personas propietarias, como pedían el PNV y Junts.
Desde Vivienda señalan que el decreto "blinda a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a fondos buitre o grandes tenedores".
Los propietarios de una o dos viviendas -una en la que viva y otra que alquile- o los dueños en situación de vulnerabilidad no se verán afectados por esta prórroga y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para la familia afectada.
Te puede interesar
La planta de combustibles sintéticos de Petronor estará operativa en 2027, con una inversión de 170 millones
La planta producirá combustibles sintéticos como diésel, SAF y nafta, componente principal de la gasolina, con una capacidad de producción de 2000 tonelada anuales. Estos combustibles podrán ser utilizados en vehículos como camiones, barcos o aviones.
Fallece Iñaki López de Gandásegui, fundador de Aernnova
Bermeotarra e ingeniero industrial, fundó la empresa global de aeroestructuras, de la que fue presidente hasta el 2025, cuando pasó a ser copresidente.
El paro sube en enero en Hego Euskal Herria: 108 140 desempleados en la CAV y 29 614 en la Comunidad Foral
El desempleo aumenta en 706 personas en Euskadi y en 131 en Navarra respecto a diciembre, aunque ambas comunidades mantienen descensos interanuales.
Convocan dos jornadas de paros en Tubos Reunidos de Amurrio
Los comités de empresa de Amurrio y Trapagaran se han reunido en la planta vizcaína con el objetivo de fijar una postura común antes del primer encuentro formal con la dirección, pero la convocatoria de huelgas no ha salido adelante en Trapagaran.
Hernani, Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas
Con la incorporación de estas tres localidades al catálogo de zonas tensionadas, Euskadi cuenta ya con 14 municipios englobados en esta figura jurídica, que permite limitar el precio de los alquileres en áreas en las que el acceso a la vivienda es especialmente complicado.
El precio del oro y el de la plata se desploman tras los máximos históricos de la semana pasada
El oro y la plata alcanzaron su máximo histórico el pasado 29 de enero, en los 5595,47 y los 121,65 dólares.
Los comités de Tubos Reunidos en Amurrio y Trapagaran se reúnen hoy para poner en común su postura sobre el ERE
Aunque el ERE afecta a dos centros de trabajo distintos, la empresa quiere negociarlo como un único expediente. Ambos comités se reunirán para decidir "cómo enfrentar las reuniones" con la empresa.
Tubos Reunidos: Los aranceles de Trump, claves en el estallido de la crisis
Se calcula que la compañía ha perdido el 40 % de su producción, ya que su mercado principal, con una cuota del 45 %, es EE. UU. El alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, se ha mostrado prudente a la vez que preocupado, porque "Tubos Reunidos es un motor económico en toda la comarca".
Volkswagen Navarra advierte que hacer fijos a 93 eventuales podría acabar en un ERE
La empresa ha asegurado al comité en una reunión que "cumplirá estrictamente con la legalidad", después de que la Inspección de Trabajo haya ordenado hacer fijos a 93 eventuales. Los sindicatos han planteado una propuesta de acuerdo.