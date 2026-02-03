El Gobierno español opta por aprobar dos decretos distintos para pensiones y desahucios

El Gobierno baraja aprobar en el Consejo de Ministros de este martes un Real Decreto con la revalorización de las pensiones y otro con el resto de medidas del decreto ómnibus que no fue convalidado en el Congreso,.

De este modo, el Ejecutivo separaría la subida de las pensiones del resto de iniciativas del escudo social, entre las que figuran la moratoria de los desahucios para personas vulnerables y la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a familias en situación de vulnerabilidad.

El decreto ómnibus decayó el pasado 27 de enero tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. El rechazo de la oposición a la prórroga de la moratoria antidesahucios y la falta de protección a los pequeños propietarios fue uno de los principales motivos que llevaron a su no convalidación, pese a que incluía también la revalorización de las pensiones.

Dado que la subida de las pensiones cuenta con un amplio respaldo parlamentario, el Gobierno estudia aprobarla de forma independiente este mismo martes. En caso de no hacerlo en esta reunión, las fuentes consultadas aseguran que se tramitaría “a la mayor brevedad posible”.

En su última reunión del año, el Consejo de Ministros aprobó una subida del 2,7% de las pensiones contributivas y de clases pasivas para 2026, así como un incremento de más del 7% de las pensiones mínimas.

Además, las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%, el mismo porcentaje que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, incrementos que estaban incluidos en el decreto del escudo social que no fue convalidado en el Congreso.