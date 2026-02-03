Pentsioak eta etxegabetzeak bi dekretutan onartuko ditu Espainiako Gobernuak
Espainiako Gobernuak pentsiodunek otsaileko nominan aurreikusitako igoera galtzea saihestu nahi du, Kongresuak omnibus dekretua onartzeari uko egin ostean. Dekretu horrek ezkutu sozialerako neurriak biltzen zituen.
Astearte honetako Ministroen Kontseiluan pentsioen balioa handitzeko errege-dekretu bat eta Kongresuan onartu ez zuten omnibus dekretuaren gainerako neurriak onartzeko asmoa du Gobernuak.
Horrela, Gobernuak bereizi bideratuko ditu pentsioen igoera eta ezkutu sozialeko gainerako ekimenak; besteak beste, pertsona kalteberen etxegabetzeen luzamendua eta kalteberatasun-egoeran dauden familiei ur- eta energia-hornidura mozteko debekua.
Omnibus dekretua atzera bota zuten urtarrilaren 27an, PPk, Voxek, Juntsek eta UPNk kontra bozkatuta. Etxegabetzeen aurkako luzapenaren aurkako oposizioaren eta jabe txikiak babesgabe utziko lituzketela ziren arrazoi nagusiak, nahiz eta pentsioen balioa handitzea ere jasotzen zuen.
Pentsioen igoerak Parlamentuaren babes zabala duenez, Gobernua astearte honetan bertan modu independentean onartzea aztertuko du. Bilera horretan egin ezean, kontsultatutako iturrien arabera, "ahalik eta lasterren" izapidetuko litzateke.
Urteko azken bileran, Ministroen Kontseiluak kotizaziopeko pentsioen eta klase pasiboen % 2,7ko igoera onartu zuen 2026rako, baita gutxieneko pentsioak % 7 igotzea ere.
Gainera, ezkontidea ardurapean izateagatik jasotzen diren pentsioak eta familia-kargak dituztenen alargun-pentsioak % 11,4 igoko dira, kotizazio gabeko pentsioen eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren neurri berean. Igoera horiek Kongresuan onartu ez zen gizarte-ezkutuaren dekretuan jasota zeuden.
