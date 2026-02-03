2026rako pentsioen igoera onartu du Ministroen Kontseiluak, dekretu bakar batean
Kotizaziopeko pentsioak % 2,7 igoko dira, gutxienekoak % 7 baino gehiago, eta familia-kargak dituzten alarguntza-pentsioak, kotizazio gabekoak eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera % 11,4 igoko dira. Igoera horiek Errege Lege Dekretu batean jaso dira, eta azkenean "gizarte-ezkutua" deitutakotik bereizi da, Kongresuan onartu eta pentsiodunek erosteko ahalmena bermatu zezaten.
Ministroen Kontseiluak kotizaziopekoeta klase pasiboen pentsioak % 2,7 igotzea onartu du berriro 2026rako, baita gutxieneko pentsioak % 7 baino gehiago igotzea ere, Elma Saiz Espainiako Gobernuko bozeramaile eta Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak jakitera eman duenez.
Gainera, ezkontidea ardurapean duten eta familia-kargak dituzten alargun-pentsioak % 11,4 igoko dira datorren urtean, kotizazio gabeko pentsioak eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera (GGD) bezala, eta horiek ere % 11,4 handituko dira.
Igoera horiek Errege Lege Dekretu batean jaso dira. Azkenean, ezkutu soziala deiturikotik bereizi da, eta neurriak beste dekretu batean sartu dira, Kongresuan baliozkotzea bermatzeko eta pentsiodunen erosteko ahalmena "blindatzeko", adierazi du Saizek Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan.
Joan den urtarrilaren 27an Kongresuak , PP, Junts, Vox eta UPNren botoekin, omnibus dekretua bertan behera utzi ostean hartu dute pentsioen igoera ezkutu sozialetik bereizteko erabakia. Orain, bi dekretuen baliozkotzea bereizita bozkatuko da Goi Ganberan.
2026rako pentsioen igoera eraginkorra izan zen urtarrilean ia 13 milioi pentsiodunentzat eta sistema publikoko prestazioentzat, eta orain horien jarraipena bermatu nahi da, nominan aldaketarik egin gabe, pentsioen balioa handitzea onartuta, bereizita.
Kotizaziopeko pentsioak eta klase pasiboetakoak
Kotizaziopeko pentsioak eta klase pasiboetakoak, prezioen bilakaeraren arabera, % 2,7 igo dira 2026rako, genero-arrakala murrizteko osagarria handitzen den zenbateko bera.
2026rako % 2,7ko igoera horrek mesede egiten die 10,4 milioi kotizaziopeko pentsio baino gehiago jasotzen dituzten 9,4 milioi pertsonei, bai eta Estatuko Klase Pasiboen Erregimenaren 734.000 jasotzaileri baino gehiagori ere, horien pentsioak ere % 2,7 handitzen baitira.
Gizarteratze Ministerioaren kalkuluen arabera, urte honetarako % 2,7ko errebalorizazioa, gutxi gorabehera, urtean 570 euro gehigarri dira batez besteko erretiro-pentsio baterako; aldiz, sistemako batez besteko pentsioak 500 euro inguru igotzen dira urtean.
Pentsio minimoak eta ez-kontributiboak
Bestalde, gutxieneko pentsioak % 7 baino gehiago igo dira 2026an (+%7,07). Hala ere, ehuneko hori handiagoa da ezkontidea ardurapean duten pentsioen eta familia-kargak dituzten alargun-pentsioen kasuan, % 11,4 igo baitira, kotizazio gabeko pentsioen eta KPIaren kasuan bezala.
Zahartzaroko eta baliaezintasuneko pentsioei (SOVI) ere % 7,07ko balioa ematen zaie 2026rako; beraz, 599,60 eurora iristen dira hilean, aldi berean gertatzen ez direnen kasuan, eta 582,10 eurora, berriz, parte-hartzaileen kasuan.
Pertsona bakarreko etxekoen unitateetan 65 urte edo gehiago dituzten titularrentzako gutxieneko erretiro-pentsioa urtean 13.106,80 eurokoa da 2026an; 2025ean, berriz, 12.241,6 eurokoa zen, eta ezkontidea ardurapean duten kasuetan, 17.592,40 eurokoa, 2025ean 15.786,4 eurokoa baino handiagoa.
Era berean, ardurapeko seme-alaba edo % 65eko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duen adingabe bakoitzeko esleipena 5.962,80 eurora iristen da urtean 2026an, eta ardurapeko seme-alaba edo % 75eko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duen adingabe bakoitzeko esleipena, berriz, 8.942,40 eurokoa da urtean, % 2,7 gehiago.
Astearte honetan onartutako arauak, gainera, 2026rako autonomoen kuotak izoztea jasotzen du.
Etxegabetzeen luzamendua ere onartu da
Pentsioen igoerarekin batera, Ministroen Kontseiluak errege lege-dekretu berri bat onartu du astearte honetan, bizitoki-alternatibarik gabeko familia ahulak etxegabetzeko debekua aurtengo abenduaren 31ra arte luzatzeko. Neurri hori ez da aplikatuko errentatzailea etxebizitza baten edo biren jabe den kasuetan.
Berrikuntza gisa, hiru etxebizitza edo gehiagoren jabeen kasuan, "ez da etxegabetzea gauzatuko, aldez aurreko kontratua dagoenean eta jabea kaltebera ez denean", azaldu du Elma Saiz Gobernuko bozeramaileak.
Etxebizitza Ministerioko iturrien arabera, dekretu berriak jabeentzako konpentsazioak ere indartzen ditu, EAJk eta Juntsek eskatzen zuten bezala.
Etxebizitzatik adierazi dutenez, dekretuak "funts putreen edo edukitzaile handien etxebizitzetan izan daitezkeen etxegabetzeen aurrean pertsona ahulak blindatzen ditu".
Luzapen horrek ez die eragingo etxebizitza baten edo biren jabeei -etxebizitza batean bizi bada eta beste batean alokatu bada- edo kalteberatasun-egoeran dauden jabeei, eta gizarte-zerbitzu eskudunei dagokie kaltetutako familiarentzako larrialdiko bizitoki-alternatiba bat bilatzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Erregai sintetikoak ekoizteko Petronorren instalazioa 2027an egongo da martxan, 170 milioiko inbertsioarekin
Instalazioan erregai sintetikoak sortuko dira, hala nola diesela, SAFa eta nafta, gasolinaren osagai nagusia. Urtean 2.000 tona ekoizteko moduko planta izango da. Erregai horiek kamioiak, itsasontziak eta hegazkinak hornitzeko erabili ahal izango dira.
Iñaki Lopez Gandasegui hil da, Aernovaren sortzailea
Bermeotarra jaiotzez, ingeniari industriala zen, eta aeroegituren enpresa ezaguna sortu zuen. 2025era arte enpresa horren presidentea izan zen.
Langabeziak gora egin du urtarrilean Hego Euskal Herrian: 108.140 langabe EAEn eta 29.614 Foru Erkidegoan
706 lagun gehiago daude langabezian Euskadin, eta 131 gehiago Nafarroan, abenduarekin alderatuta, nahiz eta bi erkidegoek urtearteko beherakadari eutsi dioten.
Hernani, Tolosa eta Lezo etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dituzte
Izendapen horiekin, Euskadin dagoeneko 14 udalerri daude tentsionatuen zerrendan, eta litekeena da laster Arrasate, Zestoa, Pasaia eta Basauri ere gehitzea.
Bi greba egun deitu dituzte Amurrioko Tubos Reunidosen
Amurrioko eta Trapagarango lantegietako beharginen batzordeak Bizkaiko egoitzan bildu dira, otsailaren 9an zuzendaritzarekin egingo den lehen bileraren aurretik jarrera bateratua finkatzeko. Negoziazio mahaiko ordezkaritza adostu dute, baina, lanuzteei dagokienez, Amurrioko plantan bakarrik egingo dira. Trapagarango langileek ez dituzte babestu grebak.
Urrearen eta zilarraren prezioak behera, pasa den astean markak hautsi ostean
Pasa den urtarrilaren 29an ezarri zuen urreak bere azken marka (5595,47 dolar), eta zilarrak ere bai (121,65 dolar).
Tubos Reunidoseko Amurrioko eta Trapagarango batzordeek bilera egingo dute gaur, EEEaren inguruan zer jarrera hartu erabakitzeko
Enplegu-erregulazio espedienteak bi lantokiri eragiten dien arren, enpresak espediente bakar gisa negoziatu nahi du. Horregatik, jarrera komun bat ezarri nahi dute bi batzordeek.
Tubos Reunidos: Trumpen muga-zergek bultzatutako krisiaren gakoak
Konpainiak produkzioaren % 40 galdu du, bere merkatu nagusia (% 45eko kuota) AEB baita. Txerra Molinuevo Amurrioko alkatea zuhur bezain kezkatuta agertu da, "Tubos Reunidos motor ekonomikoa baita eskualde osoan".
Nafarroako Volkswagenek ohartarazi du 93 langile finko egiteak lan-erregulazioko espediente batean amaitu dezakeela
Enpresak "legezkotasuna zorrotz beteko" duela ziurtatu dio batzordeari bilera batean, Lan Ikuskaritzak behin-behineko 93 langile finko egitea agindu ostean. Sindikatuek akordiorako proposamena egin dute.