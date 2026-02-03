Espainiako Gobernua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

2026rako pentsioen igoera onartu du Ministroen Kontseiluak, dekretu bakar batean

Kotizaziopeko pentsioak % 2,7 igoko dira, gutxienekoak % 7 baino gehiago, eta familia-kargak dituzten alarguntza-pentsioak, kotizazio gabekoak eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera % 11,4 igoko dira. Igoera horiek Errege Lege Dekretu batean jaso dira, eta azkenean "gizarte-ezkutua" deitutakotik bereizi da, Kongresuan onartu eta pentsiodunek erosteko ahalmena bermatu zezaten.

El Movimiento de pensionistas de Euskal Herria se manifiesta frente a la sede del PP en Vitoria-Gasteiz. Fuente EFE
Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduaren elkarretaratzea Gasteizko PPren egoitzaren aurrean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ministroen Kontseiluak kotizaziopekoeta klase pasiboen pentsioak % 2,7 igotzea onartu du berriro 2026rako, baita gutxieneko pentsioak % 7 baino gehiago igotzea ere, Elma Saiz Espainiako Gobernuko bozeramaile eta Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak jakitera eman duenez.

Gainera, ezkontidea ardurapean duten eta familia-kargak dituzten alargun-pentsioak % 11,4 igoko dira datorren urtean, kotizazio gabeko pentsioak eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera (GGD) bezala, eta horiek ere % 11,4 handituko dira.

Igoera horiek Errege Lege Dekretu batean jaso dira. Azkenean, ezkutu soziala deiturikotik bereizi da, eta neurriak beste dekretu batean sartu dira, Kongresuan baliozkotzea bermatzeko eta pentsiodunen erosteko ahalmena "blindatzeko", adierazi du Saizek Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan.

Joan den urtarrilaren 27an Kongresuak , PP, Junts, Vox eta UPNren botoekin, omnibus dekretua bertan behera utzi ostean hartu dute pentsioen igoera ezkutu sozialetik bereizteko erabakia. Orain, bi dekretuen baliozkotzea bereizita bozkatuko da Goi Ganberan.

2026rako pentsioen igoera eraginkorra izan zen urtarrilean ia 13 milioi pentsiodunentzat  eta sistema publikoko prestazioentzat, eta orain horien jarraipena bermatu nahi da, nominan aldaketarik egin gabe, pentsioen balioa handitzea onartuta, bereizita.

Kotizaziopeko pentsioak eta klase pasiboetakoak

Kotizaziopeko pentsioak eta klase pasiboetakoak, prezioen bilakaeraren arabera, % 2,7 igo dira 2026rako, genero-arrakala murrizteko osagarria handitzen den zenbateko bera.

2026rako % 2,7ko igoera horrek mesede egiten die 10,4 milioi kotizaziopeko pentsio baino gehiago jasotzen dituzten 9,4 milioi pertsonei, bai eta Estatuko Klase Pasiboen Erregimenaren 734.000 jasotzaileri baino gehiagori ere, horien pentsioak ere % 2,7 handitzen baitira.

Gizarteratze Ministerioaren kalkuluen arabera, urte honetarako % 2,7ko errebalorizazioa, gutxi gorabehera, urtean 570 euro gehigarri dira batez besteko erretiro-pentsio baterako; aldiz, sistemako batez besteko pentsioak 500 euro inguru igotzen dira urtean.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres,y la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. EFE

Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroa eta Elma Saiz Gobernuko bozeramaile eta Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroa Ministroen Kontseiluaren bileraren osteko prentsaurrekoan, Moncloan. Argazkia: EFE

Pentsio minimoak eta ez-kontributiboak

Bestalde, gutxieneko pentsioak % 7 baino gehiago igo dira 2026an (+%7,07). Hala ere, ehuneko hori handiagoa da ezkontidea ardurapean duten pentsioen eta familia-kargak dituzten alargun-pentsioen kasuan, % 11,4 igo baitira, kotizazio gabeko pentsioen eta KPIaren kasuan bezala.

Zahartzaroko eta baliaezintasuneko pentsioei (SOVI) ere % 7,07ko balioa ematen zaie 2026rako; beraz, 599,60 eurora iristen dira hilean, aldi berean gertatzen ez direnen kasuan, eta 582,10 eurora, berriz, parte-hartzaileen kasuan.

Pertsona bakarreko etxekoen unitateetan 65 urte edo gehiago dituzten titularrentzako gutxieneko erretiro-pentsioa urtean 13.106,80 eurokoa da 2026an; 2025ean, berriz, 12.241,6 eurokoa zen, eta ezkontidea ardurapean duten kasuetan, 17.592,40 eurokoa, 2025ean 15.786,4 eurokoa baino handiagoa.

Era berean, ardurapeko seme-alaba edo % 65eko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duen adingabe bakoitzeko esleipena 5.962,80 eurora iristen da urtean 2026an, eta ardurapeko seme-alaba edo % 75eko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duen adingabe bakoitzeko esleipena, berriz, 8.942,40 eurokoa da urtean, % 2,7 gehiago.

Astearte honetan onartutako arauak, gainera, 2026rako autonomoen kuotak izoztea jasotzen du.

Etxegabetzeen luzamendua ere onartu da

Pentsioen igoerarekin batera, Ministroen Kontseiluak errege lege-dekretu berri bat onartu du astearte honetan, bizitoki-alternatibarik gabeko familia ahulak etxegabetzeko debekua aurtengo abenduaren 31ra arte luzatzeko. Neurri hori ez da aplikatuko errentatzailea etxebizitza baten edo biren jabe den kasuetan.
Berrikuntza gisa, hiru etxebizitza edo gehiagoren jabeen kasuan, "ez da etxegabetzea gauzatuko, aldez aurreko kontratua dagoenean eta jabea kaltebera ez denean", azaldu du Elma Saiz Gobernuko bozeramaileak.

Etxebizitza Ministerioko iturrien arabera, dekretu berriak jabeentzako konpentsazioak ere indartzen ditu, EAJk eta Juntsek eskatzen zuten bezala.

Etxebizitzatik adierazi dutenez, dekretuak "funts putreen edo edukitzaile handien etxebizitzetan izan daitezkeen etxegabetzeen aurrean pertsona ahulak blindatzen ditu".

Luzapen horrek ez die eragingo etxebizitza baten edo biren jabeei -etxebizitza batean bizi bada eta beste batean alokatu bada- edo kalteberatasun-egoeran dauden jabeei, eta gizarte-zerbitzu eskudunei dagokie kaltetutako familiarentzako larrialdiko bizitoki-alternatiba bat bilatzea. 

Pentsioei eta etxegabetzeei buruzko bi dekretu onartu ditu Espainiako Gobernuak
Pentsioak "trukerako txanpon" alderdikoiak ez izatea eskatu dute pentsiodunek PPren egoitzen aurrean
Pentsioak 2025 Espainiako gobernua Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X